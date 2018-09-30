Василий Кононович из поселка Славенец тонко чувствует красоту природы

У него особый взгляд на окружающий мир, он тонко чувствует красоту природы, любит уединение и живопись, много лет посвятил себя работе с детьми – сегодня мы расскажем вам о Василии Кононовиче из поселка Славенец, что находится на территории Морозовичского сельсовета.





Моя встреча с этим удивительным и интересным человеком произошла случайно. Присутствуя на установке поклонных крестов в деревне Бушевка, председатель Морозовичского сельского исполнительного комитета Елена Степаненко рассказала, что деревянные распятия на крестах сделаны руками местного умельца. Конечно же, мне захотелось встретиться и пообщаться с таким мастеровитым человеком. После непродолжительных телефонных уговоров мы все же отправляемся к нему в гости.

В небольшом с виду, но уютном домике, утопающем в зелени, в тишине и уединении живет наш герой. Несмотря на то что из-за проблем со здоровьем Василий Филиппович ограничен в передвижении (мужчина перемещается на инвалидной коляске и при помощи костылей – прим. автора), он старается поддерживать порядок и уют в своем домовладении. Первое, что бросается в глаза при входе в жилище, – это большое количество икон и скромность холостяцкого быта. Мой собеседник привык к тишине и одиночеству, поэтому, немного смущаясь от столь повышенного к нему внимания, все же рассказывает историю своей жизни.

– Родился я в Лельчицком районе. Детство мое было самое обычное, как и у большинства мальчишек того времени. Наверное, единственное, что отличало меня от сверстников, так это любовь к рисованию, что в дальнейшем и определило мою судьбу, – делится Василий Филиппович. – После окончания школы, недолго думая, отправился в Москву, чтобы поступить в университет имени Н.К. Крупской на факультет станковой живописи и графики. Студенческие годы – это самое яркое и незабываемое время, когда перед тобой открывается совершенно другой, уже взрослый и интересный мир. Как водится, была и служба в армии, а потом мне захотелось свободы и своеобразной романтики, и я начал колесить по бескрайнему бывшему Советскому Союзу. Побывал в Украине, на севере и юге России, где работал строителем и лесорубом. Нигде подолгу не задерживался, не мог усидеть на одном месте, вел передвижной образ жизни. Потом вернулся в Беларусь, в Жлобине устроился на БМЗ, где работал художником-оформителем.





И хотя выдающимся живописцем Василий Филиппович так и не стал, брался за кисть при любой возможности. Пейзажи, портреты и натюрморты, нарисованные с натуры, – чего только не было в коллекции самобытного художника. Большинство его работ разъехалось по территории постсоветского пространства, у самого мастера их практически не осталось. Ведь в свое время он рисовал под заказ и на продажу, а некоторые работы находятся и в частных коллекциях. Так уж получилось, что вторую половинку наш герой так и не встретил и семейного счастья не обрел, но это не помешало ему поделиться своими знаниями, умениями и по-отечески теплой любовью с детьми, своими учениками. Окончательно осел на одном месте Василий Филиппович в поселке Славенец, куда на постоянное место жительства переехала его мать. Здесь устроился учителем труда, черчения и рисования в Бушевский детский сад-среднюю школу, где проработал 19 лет, вплоть до выхода на заслуженный отдых. Но и сегодня бывшие ученики добрым словом вспоминают своего учителя и с теплотой отзываются о нем не только как о хорошем педагоге, но и замечательном человеке.

Как признается Василий Филиппович, с возрастом ему по душе стала спокойная и размеренная жизнь. Он полюбил тишину и одиночество. На смену шуму детских голосов, которые разносились по школьным коридорам, пришло уединение, нашлось время подумать о смысле бытия, приобщиться к духовной жизни. Появилось еще одно увлечение – рисование икон и ликов святых. К большому сожалению, у него обострились проблемы со зрением, он стал плохо видеть, а значит, посвятить себя полностью любимому делу не может. В связи с этим и о работе с деревом приходится забывать. А было время, когда талантливый мастер приложил свою руку и к росписи алтаря в храме святителя Николая Чудотворца в г. Буда-Кошелево, и к росписи колодцев в Бушевке.

– Спрашиваете, не чувствую ли я себя одиноким? Конечно же, нет, ведь в душе и сердце у меня есть Всевышний, который поддерживает в моменты грусти и отчаяния и дает веру в себя и силы жить дальше. Я стараюсь не раскисать и не опускать руки, хочется еще порисовать и помастерить, есть множество задумок, но на всё, как говорится, воля Божья.

Признаюсь честно, встреча с этим удивительным человеком оставила у меня неизгладимые впечатления. Своим примером он заставил меня пересмотреть человеческие ценности и понять, что такие качества, как доброта, отзывчивость и участие, порой важнее и дороже всех материальных благ.





Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.