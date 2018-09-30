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Между союзами женщин Могилевской и Тульской областей сложилась атмосфера единения, дружбы и взаимопонимания — Алла Галушко

01.10.2018 — Разное | Кировец  
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Между союзами женщин Могилевской и Тульской областей сложилась атмосфера единения, дружбы и взаимопонимания — Алла Галушко

Между союзами женщин Могилевской и Тульской областей сложилась атмосфера единения, дружбы и взаимопонимания. На это обратила внимание председатель Могилевской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» Алла Галушко, выступая на совместном заседании союзов женщин Могилевской и Тульской областей в Могилеве. 

Руководитель региональной БСЖ отметила, что сегодняшнему визиту предшествовало подписание соглашения о развитии женского движения между Могилевской областной организации Белорусского союза женщин и Тульским областным отделением общественной организации Союз женщин России в мае 2017 года. «За такой короткий период нам удалось поделиться опытом, реализовать совместные проекты, наметить пути дальнейшего взаимодействия, — подчеркнула Алла Галушко. — Самое главное, что в самых разных сферах мы нашли интересных, инициативных и креативных женщин, готовых делиться своим опытом, возглавлять и реализовывать общественные проекты и инициативы».

В числе достижений сотрудничества Алла Галушко назвала развитие женского предпринимательства и создание клубов женщин-предпринимателей в Могилеве и Туле, которые активно взаимодействуют, обмениваются опытом и реализуют совместные проекты. «Предпринимательство — это та ниша, которая предоставляет женщинам отличную возможность для самореализации, — подчеркнула руководитель областной БСЖ. — В этом направлении есть огромный потенциал, в том числе для международного сотрудничества, который мы сможем реализовать вместе, в контакте с органами власти, общественным движением предпринимателей и при поддержке бизнеса».

На заседании был подписан план мероприятий до 2020 года по развитию сотрудничества союзов женщин Могилевской и Тульской областей, соглашение о сотрудничестве между союзами женщин Могилева и Тулы, а также протокол о намерениях по развитию женского предпринимательства между этими городами. «Скрепление подписями документов — результат значимости взаимодействия наших женских организаций. Это важная составляющая развития двустороннего сотрудничества, которое укрепляет побратимские отношения между Могилевом и Тулой», — констатировала Алла Галушко.

Первым совместным крупным мероприятием станет форум женщин-предпринимателей Могилева и Тулы, который пройдет 14 ноября в Туле.

На совместном заседании также обсуждалась роль женских общественных организаций в реализации социальных программ. Женщины обменялись опытом взаимодействия с органами исполнительной власти в решении проблем семьи и детей, усилении социальной сплоченности и стабильности.

 

 
Теги: Могилев
 
 
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Между союзами женщин Могилевской и Тульской областей сложилась атмосфера единения, дружбы и взаимопонимания. На это обратила внимание председатель...
 
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