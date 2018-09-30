"Коллеги вдохновляются моими фейлами". Что делать, если в коллективе нездоровые отношения

Почему в компании часто меняется персонал, а конфликты становятся неотъемлемой частью рабочего процесса? Денег нет, поэтому все такие злые? Или руководитель деспот? Или компания на грани банкротства? Эти версии имеют право на жизнь, но мало кто задумывается, что вся соль в коллективе. Проводя столько времени на работе, коллеги становятся частью жизни. А трудоголики вообще видят их намного чаще, чем семью.

Мой опыт показывает, что одна из самых популярных причин ухода из компании — неблагополучный коллектив. Только представьте, стандартный рабочий день длится 8−9 часов. Умножьте часы на пять рабочих дней. Это 40−45 часов негатива, конфликтов, неодобрительных взглядов в жизни сотрудника. Насколько его хватит — вопрос.



pinterest.com

Почему коллектив становится «ядовитым»?

Зависть. Это касается как работы, так и личной жизни сотрудника. Например, должность или зарплата у коллеги повыше, есть личные материальные ценности (квартира, машина, загородный дом), постоянная похвала от руководства.

Кризис в компании. Общая ситуация в компании моментально распространяется и на сотрудников: отсутствие финансирования, вечно недовольные руководители и клиенты, нависающий долг, давление конкурентов. И тогда начинает действовать принцип смещения агрессии (перенос враждебных чувств от главного источника на безобидные).

Нездоровая конкуренция в коллективе. Особенно ожесточенная борьба начинается, если желаемое в единственном числе или дефицитно («премию получит только лучший», «в отпуск летом сможет сходить только Александр», «эта должность только для одного»). Либо же это борьба за внимание руководства: каждый равен, но все хотят быть в приоритете у менеджера. Из-за неграмотного стиля управления посеять борьбу между сотрудниками может и сам руководитель. Одних работников он гиперзагружает, вторым дает стандартную или минимальную нагрузку. Одних премирует за каждый результат, вторые ждут своего вознаграждения месяцами или не дожидаются вовсе.

Индивидуальные особенности коллег. Эгоцентризм, склонность к манипуляциям, высокая конфликтность, излишний консерватизм — вот самые распространенные качества людей, мешающие установить нормальные отношения в коллективе.



licdn.com

Признаки, что отношения в коллективе неблагополучные:

Открытая и беспричинная агрессия;

Частые конфликты;

Угрозы, шантаж;

Манипуляции;

Сплетни, клевета;

Отсутствует прямой контакт глаз;

Нарушение личных границ (вещи берутся без спроса, обыски в столе, просмотр личной информации в компьютере);

Наличие микрогруппировок в коллективе;

В коллективе есть «козлы отпущения», которых травят;

Частая критика личности сотрудника, а не его работы;

Коллектив настроен не на командную работу для решения общих задач, а на конкурентную борьбу друг с другом;

Отстраненность и замкнутость членов коллектива.



pixy.ru

Как выжить?

Первое. Постарайтесь прежде всего спокойно обдумать, действительно ли в вашем коллективе есть симптомы ядовитости или это всего лишь ваши проекции и предвзятость к коллегам: «если со мной общаются неприветливо, и у кого-то зарплата повыше, значит точно все плохие». Проанализируйте, как проходят ваши рабочие будни: показательным моментом будет частота и продолжительность неблагоприятных коммуникаций. Они постоянны, в режиме с 8 до 5, либо же всего лишь два раза в месяц по пару часиков?

Второе. Если нельзя изменить ситуацию — измените отношение к ней. Вы не несете ответственности за неприятный коллектив, ни в чем и не перед кем не виноваты, и не обязаны всем нравиться. Выработайте установку «на работе только работа, а личные отношения строю вне ее, с более проверенными товарищами».

Третье. Найти родственную душу. В каждом, даже самом неблагополучном, коллективе можно отыскать близкого вам по взглядам человека. И вовсе не обязательно с ним строить дружеские отношения, достаточно поддерживать хороший контакт, ходить вместе на обед, делиться проблемами и советоваться, чтобы не чувствовать себя белой вороной. Правда, не стоит с кем-то сходиться, чтобы вести оборонительную войну против недоброжелательных коллег, создав свою мини-армию. Это только обострит ситуацию.

Четвертое. Вывести коллег на конструктивный диалог. Пожалуй, это самое сложное. Можно открыто поднять проблему отношений, дав понять, что работать так некомфортно. Поэтому стоит все обсудить и договориться: работаем ведь на общее благо, давайте хотя бы ради компании побудем командой. Учитывайте индивидуальные особенности коллег: реакции могут разными — кто-то посчитает, что все и так хорошо, с чего бы такие разговоры, кто-то решит, что вы преувеличиваете, а кто-то просто проигнорирует.

Пятое. Уход из компании. Когда градус раздражения в кабинете становится все выше, а любимая работа уже не в радость, лучше уйти. Даже если в компании вас все устраивает, но атмосфера негатива не позволяет сосредоточиться на задачах, в чем тогда смысл, и ради чего терпеть? Если ваша результативность и эффективность напрямую связана с отношением в коллективе, лучше найти то место, где вы сможете спокойно выполнять свою работу.

Статья подготовлена психологом, специалистом по подбору и развитию персонала Анастасией Тетерук.

Если у вас есть вопросы, связанные с вашей работой или сложностями взаимоотношений с коллегами, напишите нам по адресу lina@tutby.com — и Анастасия ответит на ваше письмо.