|
"Коллеги вдохновляются моими фейлами". Что делать, если в коллективе нездоровые отношения
Почему в компании часто меняется персонал, а конфликты становятся неотъемлемой частью рабочего процесса? Денег нет, поэтому все такие злые? Или руководитель деспот? Или компания на грани банкротства? Эти версии имеют право на жизнь, но мало кто задумывается, что вся соль в коллективе. Проводя столько времени на работе, коллеги становятся частью жизни. А трудоголики вообще видят их намного чаще, чем семью.
Мой опыт показывает, что одна из самых популярных причин ухода из компании — неблагополучный коллектив. Только представьте, стандартный рабочий день длится 8−9 часов. Умножьте часы на пять рабочих дней. Это 40−45 часов негатива, конфликтов, неодобрительных взглядов в жизни сотрудника. Насколько его хватит — вопрос.
Почему коллектив становится «ядовитым»?
Признаки, что отношения в коллективе неблагополучные:
Как выжить?
Первое. Постарайтесь прежде всего спокойно обдумать, действительно ли в вашем коллективе есть симптомы ядовитости или это всего лишь ваши проекции и предвзятость к коллегам: «если со мной общаются неприветливо, и у кого-то зарплата повыше, значит точно все плохие». Проанализируйте, как проходят ваши рабочие будни: показательным моментом будет частота и продолжительность неблагоприятных коммуникаций. Они постоянны, в режиме с 8 до 5, либо же всего лишь два раза в месяц по пару часиков?
Второе. Если нельзя изменить ситуацию — измените отношение к ней. Вы не несете ответственности за неприятный коллектив, ни в чем и не перед кем не виноваты, и не обязаны всем нравиться. Выработайте установку «на работе только работа, а личные отношения строю вне ее, с более проверенными товарищами».
Третье. Найти родственную душу. В каждом, даже самом неблагополучном, коллективе можно отыскать близкого вам по взглядам человека. И вовсе не обязательно с ним строить дружеские отношения, достаточно поддерживать хороший контакт, ходить вместе на обед, делиться проблемами и советоваться, чтобы не чувствовать себя белой вороной. Правда, не стоит с кем-то сходиться, чтобы вести оборонительную войну против недоброжелательных коллег, создав свою мини-армию. Это только обострит ситуацию.
Четвертое. Вывести коллег на конструктивный диалог. Пожалуй, это самое сложное. Можно открыто поднять проблему отношений, дав понять, что работать так некомфортно. Поэтому стоит все обсудить и договориться: работаем ведь на общее благо, давайте хотя бы ради компании побудем командой. Учитывайте индивидуальные особенности коллег: реакции могут разными — кто-то посчитает, что все и так хорошо, с чего бы такие разговоры, кто-то решит, что вы преувеличиваете, а кто-то просто проигнорирует.
Пятое. Уход из компании. Когда градус раздражения в кабинете становится все выше, а любимая работа уже не в радость, лучше уйти. Даже если в компании вас все устраивает, но атмосфера негатива не позволяет сосредоточиться на задачах, в чем тогда смысл, и ради чего терпеть? Если ваша результативность и эффективность напрямую связана с отношением в коллективе, лучше найти то место, где вы сможете спокойно выполнять свою работу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эйчар рассказывает, как понять, что ты работаешь в так себе команде, и выжить в ней с наименьшими потерями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)