Экс-начальник отдела внутренних дел Березовского райисполкома Андрей Леонюк: «О березовском угро должны знать во всей стране»





Андрей Николаевич ЛЕОНЮК – еще один яркий представитель плеяды березовских сыщиков. В последние три года работает начальником отдела безопасности ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», а до этого четверть века служил в милиции: оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, начальником уголовного розыска, начальником криминальной милиции, а с 2009 по 2015 год – начальником отдела внутренних дел Березовского райисполкома.

Курилы впечатлили

Переломным моментом в сознании Андрея стала срочная воинская служба в пограничных войсках. Именно в армии восемнадцатилетний мальчишка из Ивановского района почувствовал себя защитником Родины и понял, что готов посвятить этому всю жизнь. Служил на Курильских островах, охраняя советско-японскую границу. Пограничные войска всегда относили к элитным, а во времена СССР туда можно было пройти лишь по специальному отбору. Андрей подходил как нельзя лучше: хорошо воспитан, крепкий физически, морально устойчив. В девятнадцать уже стал младшим командиром. О пограничниках отзывается как об исключительно порядочных людях, неуставные отношения между которыми не могут быть ни под каким видом, ведь все постоянно носят оружие. Хотя служба была неспокойной – за сутки фиксировалось около сотни нарушений госграницы, Андрею нравилось. Он знал: как только вернется – сразу на новую вахту: в милицию. Так попал в Березу. На мой вопрос о том, не расстроился ли, что дома не было вакансий, ответил с улыбкой:

– Я только вернулся за тысячи километров с Дальнего Востока, разве после этого расстояние от Иваново до Березы что-то значило?! Ранее понятия «некомплект» в милиции не существовало, только «перекомплект». Служить в ОВД считалось престижным. И люди добрее были.

В Березе Андрей быстро «продвигался». Сразу устроился дежурным в спецкомендатуру, через пару лет – на должность помощника старшего оперативного дежурного в РОВД, еще через год назначили участковым по Березе и Березовскому сельсовету. Будучи участковым, часто работал с сыщиками – и сам увлекся, и те заметили, что парень с головой. Так очутился в уголовном розыске. В подразделении было одиннадцать человек, включая двух белоозерских оперуполномоченных.

«Хобби»

– Профессия сыщика – это хобби, – говорит Андрей Николаевич. – Если кто-то думает иначе, то ничего у него не получится. Ты не должен считаться с личным временем – иногда домой забежишь под утро помыться-по бриться и назад на работу. А если идешь просто зарабатывать деньги, условно говоря, с девяти до шести – ты не опер. Проспишь и потеряешь всю информацию, а преступления ведь происходят не по расписанию. Оперативная работа затягивает, несмотря на то, что рутинная. Но если неинтересно, тебе там не место.

Каждый опер старается приучить семью к своему нестабильному графику службы. Да и сам он в начале дня не знает, что ждет вечером. Он вооружен и готов к форс-мажору.

Криминалу жить не дали

Республика после распада Советского Союза еще не встала на ноги, и на криминальном поле творился беспредел. Захлестывали угоны машин – их вскрывали, как консервные банки. Взламывали гаражи, угоняли со дворов. Перегоняли в другие страны, разбирали на запчасти – как раз тогда массово открывались частные автомастерские. Опера уставали от этих краж. Одну из бандитских группировок Андрей Леонюк вместе с коллегой Олегом Савчуком задержали в Барановичах – та промышляла по всей Беларуси. Вычислили преступников, находясь три недели в командировке. Все похищенные березовские машины нашли в одной из частных фирм, злоумышленников брали ночью.

Это нынче превалирует «бытовуха», а в те годы многие преступления совершались в результате криминальных разборок. Но криминал в Березе не прописался на всю свою мощь, как в некоторых городах бывшего СССР, – наши сыщики не дали возможности бандитам «зарулить».

– За вами не охотились? – спрашиваю у Андрея Николаевича.

– Всякое было, но мы отработали защиту, друг за другом присматривали, не давали бандюгам «подлезть», шли на опережение. Рубили всякие попытки на корню. Есть такое понятие, что, если опер работает по закону, зэк никогда не перейдет дозволенную черту, не посягнет на жизнь. Даже проявляет уважение. Я сейчас встречаю тех, которых задерживал, они подходят поздороваться, даже если для этого нужно перейти дорогу с противоположной стороны улицы. Не плюют же в спину. Советуются, спрашивают о чем-нибудь. Не вспомню, чтобы ранее у меня с кем-то возникал конфликт. У каждого своя работа – надо же кому-то разыскивать, собирать доказательства, изолировать преступников от общества.

Трасса

«Олимпийка» стала в 90-е рассадником преступлений. В основном на трассе М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации происходили грабежи, разбойные нападения, убийства.

Андрей Николаевич вспоминает:

– В район приехала питерская банда, месяц отслеживала обстановку в целом и в частности действия приезжих из Вьетнама, которые торговали на березовском рынке различными товарами. Вьетнамцы проживали в Кобрине и однажды возвращались домой. На трассе бандиты подрезали их автомобиль, после чего один вьетнамец выскочил из салона и бросился бежать. Преступники начали стрелять, не смущаясь, что рядом проезжали машины. Обыскали тяжелораненого, но денег так и не нашли (хотя на самом деле, как потом выяснилось, они находились при нем). Второго мужчину вывезли на границу с Кобринским районом, поставили на колени и убили выстрелом в затылок. Вся милиция тогда поднялась на поиски банды – ясно было, что преступники скрываются в нашем районе. Работать в такой ситуации нужно быстро, не давая злоумышленникам времени на обдумывание планов, здесь не то что минуты – секунды дороги. Примерно за полдня мы вычислили их и взяли в Соболях, где они затаились в нежилом доме. Дело было ночью, а все они имели оружие…

Трасса больше всего портила криминогенную обстановку в районе, резюмирует Андрей Николаевич. Милиция выставляла машины-ловушки, так как бандиты нападали на авто с транзитными номерами. А в то время их гнали в большом количестве из Германии и Польши в Беларусь, Россию, другие постсоветские страны. Изверги затаскивали людей из автомобилей в лес, привязывали к деревьям.

Своевременным был Указ Президента о сроке содержания под стражей обоснованно подозреваемых – он был увеличен до месяца, благодаря чему сыщики могли работать с ними, не давая совершать новые преступления. Это перекрыло многие преступные ходы.

Нужно любить людей

Опера бывшими не бывают, утверждают многие, кто прошел эту службу. К ним относится и Андрей Леонюк. Будучи начальником милиции, он все равно всей душой был привязан к угро.

– В блок криминальной милиции входит, кроме уголовного розыска, ОБЭП, группа по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, – рассказывает он. – Показатели деятельности всей милиции в первую очередь зависят от результатов работы уголовного розыска. Если преступления не раскрыты, преступники будут совершать их и далее, уповая на безнаказанность. И наоборот, будут бояться, осознавая, что сыщики все равно вычислят их и в итоге придется сесть за решетку.

Нужно отдать должное и другим подразделениям ОВД. Сыщик не справился бы без помощи милиции общественной безопасности, которая также участвует в задержании преступников, в засадах, предоставляет важную информацию. Легко было работать с ИДН, которую в свое время возглавляли Вера Федоровна Коршак и Мария Сергеевна Стефанова. Они хорошо знали подростков, с которыми работали, на каждого из них можно было получить полную характеристику.

Я не устаю повторять: нужно любить людей. Если сыщик злой, спиной разворачивается к человеку, он не состоится. Это мы просекали не единожды. Если он приходит с надутыми щеками и щеголяет дипломами, сосредоточен на собственной персоне – какая польза от этого? Он должен уметь общаться и с простым, и с большим человеком. Быть психологом. Аналитиком. Чувствовать нутром, где хорошо, где плохо.

– Преступников тоже нужно любить?

– Их надо понимать. Мы же их ограждали от новых глупостей, ставили на место. И многие из них это уразумели.

– На коленях просили о пощаде?

– Было, конечно. Когда человек начинает соображать, что натворил, молит о снисхождении. И родствен ники его тоже: редкость, чтобы мать сказала, что не хочет больше видеть своего сына-преступника.

– Привыкали к слезам?

– Если начнешь сопереживать сердцем, потеряешь рассудок. А он должен быть холодным. Нельзя отвлекаться.

– Возникало желание все бросить при виде трагических исходов?

– Никогда. В такие моменты думал о большой роли своей работы.

От солдата до полковника

Наш герой из замечательной семьи. Отец Николай Николаевич, которого, к сожалению, уже давно нет на этом свете, обладатель нескольких дипломов об образовании, в том числе с отличием. Мама Наталья Павловна двадцать пять лет отработала директором средней школы, а всего в педагогике – сорок пять. Сына воспитывали не то чтобы в строгости, но поблажек не давали – учили труду, добру, справедливости. В свою работу уже самоутвердившийся сын никогда не посвящал, а они и не требовали. Если растет по карьерной лестнице, думали, значит, работу делает правильно.

Не задавала лишних вопросов и жена Алла – умница и красавица. Чувствовала опасность его службы, догадывался Андрей, но не упрекала, поэтому дом для него всегда был надежным тылом, как и сейчас. Познакомились они в родной деревне Андрея, куда Алла приехала на должность заведующей детским садом. Начали встречаться, потом она дождалась суженого из армии, и с того времени пара неразлучна. «Я за ручку его провела от солдата до полковника», – шутит она. А уж если муж чего скрыл, а она обнаружила, сразу выдает: «Ты не забывай: я жена опера».

Гордость супругов – сын Вадим. И школу, и университет, и магистратуру окончил с отличием. По специальности экономист, работает в Минске. Пойти в милицию не захотел. «Наверное, на папу насмотрелся», – с иронией замечает Андрей Николаевич.

Примечательно, что сыщики березовского отделения уголовного розыска подружились семьями. «Жаль только, – смеется Андрей, – что на всяких совместных празднествах мужчины обсуждали отнюдь не цветочки-грибочки, а все одно и то же – преступления и наказания, из-за чего наши жены обижались…»

Секреты руководителя

Андрей Леонюк оказался не только классным опер-уполномоченным, но и умелым руководителем. Лидером, который мобилизовал коллектив милиции на достижение максимальных результатов. Так, в 2012-м и 2013 годах Березовский РОВД под его управлением удостоился переходящего почетного приза имени генерал-майора милиции В.П. Асташенка за высокую эффективность в раскрытии преступлений, то есть стал лучшим в области. Более того, в том же 2013-м вышел на республиканский уровень и завоевал переходящий приз батальона милиции К.Г. Владимирова – занял первое место в стране по обеспечению безопасности на территории обслуживаемого района. Это дорогое признание! В 2014 году березовский отдел снова становится первым в Республике Беларусь – уже по раскрываемости преступлений уголовным розыском.

Кстати, наш розыск всегда находился на «верхушке» среди аналогичных отделений республики. Этому способствовал и подбор кадров, и особый подход начальства.

Не удержалась, чтобы не спросить у Андрея Леонюка, скучает ли он по службе. Не ответил, но в глазах читалась ностальгия. Работа в милиции стоит особняком, сказал. Если бы вернуться назад, ничего бы менять не стал – по большому счету, отдел держал правильный курс. И сейчас, что радует, тоже. Бывшие коллеги общаются с ним едва ли не каждый день, поэтому он до сих пор чувствует тесную связь с прежней работой. Панибратства с подчиненными никогда не допускал, спрашивал строго, однако всегда вы-страивал простые человеческие отношения.

– Старался в течение дня зайти к каждому, – говорит. – Не покричать или приказать, а побеседовать. Возмущение начальника никогда не даст результата, разве что работники впадут в «абыякавасць». Общаться нужно как с родными. Этому меня учили предшественники – великолепные наставники. Среди них начальники милиции Николай Тимофеевич Климчук, Николай Иванович Демидович, Владимир Васильевич Страпко, начальники уголовного розыска Иван Андреевич Ковальчук, Олег Владимирович Савчук, Михаил Николаевич Романюк, который впоследствии работал следователем, оперуполномоченный уголовного розыска по белоозерской зоне обслуживания Иван Николаевич Сирисько и другие. Больше всего я контактировал с Сергеем Игнатюком и Олегом Савчуком, мы стали лучшими друзьями. А в целом дружили все между собой. Мне кажется, что так, как умеют поддерживать друг друга в отделении уголовного розыска, не могут нигде.

Операм активно помогали простые граждане. Мы горячо благодарили их за помощь, и они с новым приливом сил продолжали сотрудничать. Если создаешь конфликтную ситуацию с людьми – твое дело обречено на провал. Согласно оперативной психологии.

Позвольте мне от всей души поздравить с наступающим праздником – столетием уголовного розыска – всех причастных к этой непростой службе, которая похожа на участие в боевых действиях. Ветеранам и действующим работникам желаю здоровья, семейного благополучия, удачи. Молодым сыщикам – дерзать и ни в коем случае не снижать темп, добиваться своих целей. О березовском угро должны знать во всей стране – планка уже поднята.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.