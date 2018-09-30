20 сентября в бассейне «Дельфин» прошли областные соревнования по плаванию «Старты надежд»

Это был пятый этап, всего же их восемь. И уже по их итогам определяются победители по возрастным группам соответственно у мальчиков и девочек (2003–2007 гг.р. и моложе) и награждаются призами БОО ОО «Белорусская федерация плавания».

К нам в гости приехали команды из Бреста, Пинска, Ивацевичей, Лунинца, Барановичей, Кобрина, Пружан.

Заплывы проходили по двум стилям: баттерфляй (девочки и мальчики, дистанция 50 метров) и на спине (девочки и мальчики, дистанция 100 метров).

Подолжение публикации — в номере газеты за 29 сентября.









Анастасия КОЗЛОВА.

Фото автора.