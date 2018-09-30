Баскетболистки «Цмокі-Мінск» завоевали третий Кубок Беларуси подряд. 30 сентября в финальном матче на площадке РГУОРа «Цмокі» одержали уверенную победу над гродненской «Олимпией» — 74:56, сообщает пресс-служба столичного клуба.



Фото: БК "Цмокi-Мiнск"

Ленка Бартакова (12 очков + 3 подбора + 3 ассиста) была признана лучшей в команде «драконов». А самым ценным игроком турнира стала центровая минчанок Виктория Гаспер, в финальной встрече заработавшая 22 очка + 9 подборов + 4 ассиста.

Андрей Вавлев (главный тренер «Цмокі-Мінск»):

— Выиграли, и я удовлетворен таким результатом. Что касается содержания игры, то где-то доволен, где-то нет. Мы показали игру исходя из того, что у нас есть сегодня. На Еврокубке, конечно, все будет по-другому.