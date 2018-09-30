﻿ Баскетболистки "Цмокі-Мінск" завоевали третий Кубок Беларуси подряд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Баскетболистки "Цмокі-Мінск" завоевали третий Кубок Беларуси подряд

01.10.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Баскетболистки «Цмокі-Мінск» завоевали третий Кубок Беларуси подряд. 30 сентября в финальном матче на площадке РГУОРа «Цмокі» одержали уверенную победу над гродненской «Олимпией» — 74:56, сообщает пресс-служба столичного клуба.


Фото: БК "Цмокi-Мiнск"

Ленка Бартакова (12 очков + 3 подбора + 3 ассиста) была признана лучшей в команде «драконов». А самым ценным игроком турнира стала центровая минчанок Виктория Гаспер, в финальной встрече заработавшая 22 очка + 9 подборов + 4 ассиста.

Андрей Вавлев (главный тренер «Цмокі-Мінск»):

— Выиграли, и я удовлетворен таким результатом. Что касается содержания игры, то где-то доволен, где-то нет. Мы показали игру исходя из того, что у нас есть сегодня. На Еврокубке, конечно, все будет по-другому.

 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баскетболистки "Цмокі-Мінск" завоевали третий Кубок Беларуси подряд. 30 сентября в финальном матче на площадке РГУОРа "Цмокі" одержали уверенную победу над...
 
Новости дня
Новости разные
 
Астапеня: После удачных переговоров по нефти надо поддержать Москву против НАТО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика