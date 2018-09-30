"Мы сами любим это грязное бельишко". Мнение о том, почему Киркоров с Басковым набирают просмотры

Вы этого ждали, я этого ждал, в общем, мы все этого ждали, и это случилось: Киркоров и Басков записали совместную песню и сняли не менее совместный клип. Вы, наверное, уже давно его посмотрели. Я вот увидел недавно и теперь вскидываюсь по ночам в холодном поту, плачу и зову маму.





В своей пошлости и отвратительности клип достигает дна, а потом с упоением катается по этому дну, в вонючем иле, совсем как по сюжету клипа катался в чем-то таком золотой голос России. Там много ужасного, не буду подробно описывать. Во-первых, потому что не хочу, а во-вторых, потому что вы же все равно его увидите. Как любое паразитическое создание, он будет подстерегать вас возле каждой сточной канавы, выпрыгивать из-за мусорных баков, нежданно проливаться на ваши головы дождем нечистот, словно мимо промчалась на бреющем ассенизаторская машина.

Для тех, кто не бывает в интернете, не имеет профилей в социальных сетях, не разговаривает с друзьями о новостях и, в общем-то, не существует, я объясню, кто такие Басков и Киркоров.





Когда-то давно, когда музыка лилась из магнитофонов с бобинами, зародилась русская эстрада, также известная как попса. Ее составили весьма странные и спорные персонажи. В основном каждый спел за жизнь по одной достойной песне. Кое-кто — по ни одной. И только Алла Борисовна демонстрировала результат на уровне какой-нибудь западной звезды средней руки. И то, до тех пор, пока сигареты и алкоголь окончательно не испортили связки, а беспощадное время не заставило носить вместо платья чехол от рояля.

Попса не может существовать без зрителя. Именно без зрителя, слушатели не обязательны. Иначе не ходили бы люди на концерты, где им играют фонограмму, вообще не стесняясь. Девяностые прошли, двухтысячные, кстати, тоже. Давно нет железного занавеса, мы можем слушать что хотим. И смотреть на кого хотим. А попса, как ни странно, до сих пор где-то есть.

Оказавшись на периферии нашего сознания, эти люди решили вернуться в свет софитов. Во что бы то ни стало. Как угодно. Лишь бы сработало. Иначе — забвение, которое равносильно смерти. Нет дураков на концертах, нет ротаций на радио — нет денег, нет статуса, ничего нет.

И поскольку профессионализмом там никогда и не пахло, был использован самый простой и доходчивый до современного потребителя медиаинформации способ — хайп. Первый опыт с цветом настроения можно даже назвать удачным. Киркоров скопировал манеру клиподелания Шнура, с какой-то долей самоиронии сотворил нечто, которое на ютьюбе посмотрели. Сочтя, что он на правильном пути, он сделал второй шаг, ставший роковым.





С хайпом такая интересная штука. То, что хайп, вовсе не обязано быть искусством. Да бог с ним, с искусством, не обязано даже быть просто хорошим, добротным. Чтобы проникнуть везде и всюду, оно, это, должно вызывать эмоции. Не обязательно положительные вроде восхищения, восторга или обожания. Вполне годятся и отрицательные: непринятие, гнев, отторжение, отвращение, рвотные рефлексы, желание уйти.

Первым это понял еще южнокорейский рэпер Psy. Помните такого? Человек со странными песнями, еще более странными танцами и почти тремя миллиардами просмотров на ютьюбе? Хотя как понял — скорее угадал. Попал пальцем в небо. Прославился благодаря сервису размещения видеофайлов в сети Интернет. Это не значит, что откровенное бесталанное «лишь бы что» не творили до него.





Мы же обожаем телепередачи вроде «Модного приговора» или «Давай поженимся», правда? Все скроенные по примитивному сценарию, глупые, шаблонные. Или возьмём «Дом 2». Вот где во всей красе проявляется истинная природа зрителя! Кто не знает, эта бесконечная психоделическая драма — самый рейтинговый проект телеканала «ТНТ». Реклама самая дорогая именно во время этой передачи. А значит — смотрим. Значит — нравится. Значит — мы такие. Любим вот это вот грязное бельишко поворошить. Посмотреть, как дерутся крашеные девки с маникюрами, как ругаются зять с тещей, как делят ребенка неадекватные молодые родители, как вечером у костра люди всерьез обсуждают, кто кого шпилит у кого за спиной и кто по этому поводу что думает. Это называется строить любовь, если что.

Дальше будет только хуже, кстати. С тех пор, как вести видеоблог стало уважаемой денежной профессией, наступило золотое время для искренних идиотов.

Обсуждали давеча, как люди достигают вершин этого искусства. Кто-то ест на камеру кайенский перец, кто-то засыпает пол в квартире картошкой фри, кто-то денно и нощно снимает, как он воспитывает своего ребенка. Но самое эффективное с точки зрения числа подписчиков, количества просмотров, завоевания внимания зрителей и, соответственно, Вселенной — это снимать, как ты играешь в компьютерные игрушки.

Именно этот вид развлечения ставит меня в совершеннейший тупик. Глядя, как упоенно и обстоятельно отсматривает такое видео молодежь, я понимаю, что я уже чего-то не понимаю. Ну что может быть хорошего в том, чтобы часами смотреть, как кто-то играет? В чем шарм? Почему это лучше, чем играть самому? Мне неведомо. Но в топ-20 наипопулярнейших влогеров восемнадцать именно таких. Они играют в игры. И все на это смотрят.

Следующий шаг, как в том анекдоте, смотреть на тех, кто смотрит, как они играют. Чур, моя бизнес-идея! Никому не трогать!

Вы знаете, что слово «селфи» появилось только в 2002 году? Пьяный студент упал, как он сам утверждал, губой вперед, которую проткнули его же зубы, приземлившиеся следом. Задавая в чате вопрос, что делать, когда в лице появилась новая дырка, он много букв перепутал. Вот так и selfie получилось. И понеслось: Кардашьян, Рианна, губки уточкой в туалете…





В Норвегии есть удивительное место — Прекестулен, оно же — Кафедра проповедника. Огромный утес высотой более шестисот метров, прямо над фьордом, как и многое другое в Норвегии. Суровые северяне не стали обносить край скалы забором, полагаясь на логику естественного отбора. Тем не менее несчастные случаи были чрезвычайно редки. Пока не появились туристы со смартфонами и палками для селфи…

А теперь и видео. Был тут давеча в Москве и видел их — этих гиперактивных детишек, которые снимают на телефон все, что с ними происходит, и выкладывают в stories. Проходя в самолет, телефоном вперед, они неестественно громко смеялись и утверждали, что «идут в хвостяо». Мой внутренний любитель чистого и классического русского языка в эту секунду забился в конвульсиях.

Понимаете, они не первые, те, кто заполняет просторы видеохостингов. До них творили чернь тоже. Мэрлин Мэнсон, Оззи Озборн, другие эпатажные звезды. Но у них была мысль, был талант, был стиль, что ли. На фоне современников они уже не кажутся маргиналами. Миллионы терабайтов тупых видосов загрузили производительные мощности мировых компьютеров не хуже биткоина. И мы смотрим и смотрим эту жвачку для мозгов вроде передачи +100500 на перце и не можем оторваться.

В нашу дофаминовую эпоху так не хочется углубляться. Посмотришь, бывает, по неосторожности, хороший фильм или, не дай Бог, книгу прочтешь, и ходишь потом, еще две недели думаешь о какой-нибудь морально-этической проблеме. Зачем это надо?

И зачем проводить десять тысяч часов за каким-то занятием (говорят, именно столько нужно, чтобы стать настоящим мастером какого-либо дела), если можно завести видеоблог, выкладывать туда всякую чушь, получать лайки, комменты и грести лопатой деньги?

Но об этом лучше сильно не думать. Лучше включите совместный клип Баскова и Киркорова. Интересно же!