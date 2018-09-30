"Люди не сразу поняли, что это фанатская работа". Минчанин создал свой трейлер к "Веному"

На этой неделе в минском прокате стартует супергеройский фильм «Веном» . Накануне премьеры минчанин создал любительский трейлер к американскому фильму.



Изображение: Дмитрий Добудык

Белорус Дмитрий Добудык профессионально занимается видео: снимает свадьбы. В свободное время делает трейлеры к любимым фильмам. Он уже создавал небольшие видеоролики к выходу «Ведьмака» и «Дэдпула». Кстати, любительский трейлер к «Дэдпулу» лайкнул даже главный герой фильма — Райан Рейнольдс (мы об этом писали ).

После «Дэдпула» молодой человек начал работать над роликом о «Мстителях». А в промежутках решил сделать ролик о «Веноме», на который ушел почти месяц.

— Уже давно хотел сделать что-нибудь с Человеком-пауком. Когда понял, что скоро выходит фильм про Венома, пришла идея сделать ролик в шуточной форме. На мой взгляд, концовка получилось не очень предсказуемой, — рассказывает Дмитрий.

Сложнее всего, признается профессиональный оператор, было работать над анимацией движения. Поэтому на работу над Веномом ушло больше времени, чем на работу над Человеком-пауком.

— По картинке равнялся на фильм «Человек-паук». Вышло почти по-киношному, как по мне. Показывал готовый ролик знакомым, так они даже подумали, что это официальный трейлер. Думаю, если люди не поняли, что это фанатская работа, значит, время потрачено не зря.



Кадр из любительского трейлера. Изображение: Дмитрий Добудык

Еще раньше Дмитрий признавался: занимается созданием таких роликов для того, чтобы показать, что один человек может делать работу почти как целая продакшн-студия.

В центре сюжета оригинального фильма — Веном, один из самых известных антигероев вселенной Человека-паука. Это симбиот, разумное существо инопланетного происхождения, которое вселяется в тело журналиста Эдди Брока. На фильм в минском прокате уже можно запасаться билетами. Стоимость — от 4 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ

А еще в кино можно попасть бесплатно. До 5 октября в приложении «Афиша TUT.BY» разыгрываются парные билеты как раз на сеанс фильма «Веном» .

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