"Едят шашлык и смотрят на тебя как на клоуна". Экс-солистка "ВИА Гры" - о корпоративах

Певица Анна Седокова, бывшая участница группы «ВИА Гра», рассказала о худшем в своей жизни выступлении на корпоративе в эту субботу. В своем Instagram певица пожаловалась, что артистам на частных мероприятиях приходится быть клоунами, которые развлекают богатых людей.

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Седокова написала, что в субботу в Сочи у нее был один из худших частных концертов в жизни, после которого она проплакала в гостиничном номере целый час. Певица сказала, что корпоратив — это мероприятие, на которое люди, у которых есть лишние деньги, приглашают к себе артистов, чтобы те их веселили.

— И вот ты прилетаешь [в другой город], оставляешь того, кого любишь, дома. Командой настраиваешься, красишься красиво, молитву читаешь перед сценой, благодаришь Бога за профессию, потом выходишь… А люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя как на клоуна. Развлекай нас, а мы устали, посидим.

Девушка написала, что пыталась быть профессионалом до конца. Понимала, что заказчики должны получить радость от ее выступления.

— Ты и так, и эдак. И пошутила, и спела вместе песню. Но понимаешь, что тем, кто в зале [все равно] на тебя. Ты просто очередной клоун, который пришел их развлечь в этот очередной скучный день в их жизни.

Артистка призналась, что мечтает отказаться от корпоративов, чтобы «никогда не испытывать чувство унижения». Но не может сделать этого из-за финансовых причин: ей нужно платить зарплату своим сотрудникам и содержать семью (у Анны трое детей. — Прим. ред).

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