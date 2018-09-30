Как сделать правдоподобные шрамы и морщины в домашних условиях

Как насчет того, чтобы сломать себе палец? Или оставить ужасный шрам? Мы говорим, конечно же, о гриме. При поддержке ASUS мы решили узнать, как качественно изобразить морщины и порезы в домашних условиях, перед выставкой-фестивалем «Юникон & ГеймЭкспо» — конвентом, который объединяет поклонников комиксов, компьютерных игр, косплея и фантастики во всех ее проявлениях. О том, как сделать себя старушкой на вечер или нанести безболезненные увечья, рассказала и показала основательница первой в Беларуси школы пластического грима «ГримШоп» Мирослава Декси.

Воплотить образ на Хэллоуин или создать эффектного персонажа для оригинальной фотосессии с помощью одного только костюма сложно: чаще всего для полного погружения нужен специфический грим. Шрамы, кровавые раны и морщины — отличный способ дополнить образ.

Однако Мирослава признается: кровавые увечья нельзя назвать сезонным гримом. Такую «крипоту» (от англ. creepy — «страшный, ужасный». — Прим. TUT.BY) заказывают довольно часто: для съемок клипа, на корпоратив, для актеров квест-румов или просто с целью кого-нибудь разыграть.

Мирослава Декси — профессиональный гример с более чем 10-летним опытом. На ее счету — участие в качестве визажиста и гримера в шоу и показах «Мельницы моды», «Моторшоу», кинофильмах «Брестская крепость» и «Форт Росс», а также множестве рекламных съемок. В прошлом году именно на выставке-фестивале «Юникон & ГеймЭкспо» состоялось официальное открытие её школы пластического грима.

Делаем шрам

Для того, чтобы наиболее натурально изобразить рубец, для начала нужно понять, какой именно вид нам нужен: гипертрофический (выступающий над поверхностью кожи) или атрофический (как будто втянутый в нее). Чаще всего персонажи кино и компьютерных игр гордо носят на себе последние. Для этого одного грима будет мало, нужно создать эффект «стяжки».

Также заранее стоит определиться, когда был получен этот шрам: пару дней назад или прошло уже много лет? Да-да: от этого будет зависеть цвет «ранения».





1. Очищаем кожу, чтобы будущий шрам надежно «прикрепился» к ней. Подойдет любая мицеллярная вода, на крайний случай — влажные салфетки. Если у вас чувствительная кожа, перед тем, как воспользоваться гримом, нанесите специальный клей для грима: он защитит лицо от агрессивного воздействия.

Также этим клеем стоит пользоваться, если вы планируете делать себе подобные шрамы часто: регулярное использование «суровой» косметики не пойдет вам на пользу.





2. Рисуем основу шрама гримом, лучше всего использовать нежирный, спиртовой. Если ничего подходящего под рукой нет, можно взять тени для век. В зависимости от того, насколько свежий шрам нам нужен, делаем его более ярким или тусклым: чем «моложе» шрам, тем ярче и краснее он будет. Если это старый светлый затянувшийся рубец, грим можно не наносить вовсе, достаточно будет следующего этапа.





3. Поверх шрама наносим специальный состав — коллодий (густой клейкий раствор на основе клетчатки. — Прим. TUT.BY). Он нужен для того, чтобы стянуть кожу и добавить реалистичности. Коллодий обязательно наносим поверх грима.

Сделать наоборот — получится эффект как если бы мы намазали помаду поверх лака для ногтей: все очень быстро сотрется и стечет. Чем толще слой коллодия, тем сильнее будет «стяжка» кожи и тем глубже будет шрам.

Если вы хотите сделать рваный, неаккуратный шрам, наносите коллодий пятнами, чаще выступайте за намеченные края. Вместо коллодия можно также использовать медицинский клей.





Смыть такой шрам можно любым двухфазным средством для снятия макияжа. После отклеивания застывшей корочки на коже первое время останется эффект отпечатка от подушки поутру, но через минут десять углубление «вытянется» обратно. Место лучше смазать детским кремом или пантенолом.









Если же вы хотите сделать себе гипертрофический, выступающий рубец, можно воспользоваться жидким латексом для создания объемной «корочки». Некоторые начинающие косплееры делают шрамы из клея ПВА (нанести на кожу, дать высохнуть и раскрасить). Но такой рубец подходит только для недолгих фотосессий: он будет держаться от силы пару часов и быстро начнет отклеиваться.

Делаем открытую рану

Рана, прежде всего, объемная. Поэтому очень важно создать эффект углубления. Можно, опять-таки, воспользоваться для этого клеем ПВА и бумажными салфетками: наложить на кожу несколько промазаных слоев и разрезать посредине. Но, как и в случае со шрамом, держаться эта конструкция будет совсем недолго. Мы же рассмотрим способ, с помощью которого можно будет гулять с «дырой» на щеке весь день.





1. Наносим жидкий латекс на нужную нам область. Так края раны выступят над поверхностью кожи и создадут эффект углубления. Оставляем латекс подсыхать. На это уйдет примерно 10 минут. Процесс можно ускорить феном.





2. Отслаиваем латекс от кожи в том месте, где планируется надрез. Этот этап обязателен, так как если начать прорезать материал, не отслоив его, можно повредить кожу. Проведите несколько раз медицинским шпателем или любым другим плоским предметом по латексу. В быту для этого подойдет ручка чайной ложки.





3. Аккуратно поддеваем отслоившийся латекс, разрезаем его маникюрными ножничками и…





4. …загибаем края раны наружу. После этого этапа можно нанести еще несколько слоев, в зависимости от того, насколько глубокую и страшную рану вы хотите изобразить. Принцип тот же: намазываем, отслаиваем, разрезаем.

Также можно с помощью того же латекса или специального клея прикрепить к ране «аксессуары»: осколки оргстекла, хирургические нитки, искусственных червячков.





5. Закрашиваем середину раны коричневым, а лучше всего — синим цветом, так как в сочетании с искусственной кровью он даст нужный эффект углубления.





6. Заполняем рану искусственной кровью. Можно использовать готовый состав (его легко купить в магазинах грима), можно сварить «домашнюю» кровь. Но последний вариант имеет свои минусы: пищевые красители, используемые в приготовлении искусственной крови, оставляют на коже розовые следы, которые пару дней будет довольно сложно отмыть. Но, если вам не нужно на следующий день идти на работу, можно и сэкономить.

Домашний рецепт искусственной крови Прежде, чем начать варить (или смешивать) кровь, нужно определиться: будет она артериальной (ярко-красная, которая в фильмах «фонтанирует» из шеи) или венозной (более темная, густая, с синеватым оттенком, плавно стекает). От этого зависит, какие красители смешать для нужного эффекта. Для того, чтобы приготовить литр съедобной крови, нужно: — 1 л. воды — 2−3 ложки крахмала — пищевые красители (красный, синий или коричневый) 1. Подогреваем воду в кастрюле, которую не жалко (от светлого покрытия отмыть красители будет почти нереально). Для того, чтобы цвет был более полным, можно отварить в ней чай каркаде или порезаную кусками свеклу, а затем процедить. 2. Крахмал разводим в холодной воде и медленно вливаем в воду, помешивая ее. Немного ждем, пока кровь не загустеет и снимаем кастрюлю с огня. Чем больше крахмала, тем гуще будет кровь. 3. Постепенно, этапами добавляем красители. Чтобы проверить цвет будущей крови, снимите пробу салфеткой или капните на блюдечко. Если нужна венозная кровь, добавьте чуть больше синего. Если артериальная — меньше. 4. Дайте крови остыть. Если при остывании она сильно загустела — разбавьте водой. Если же вам нужно много несъедобной крови — просто смешайте пищевые красители с жидким мылом. И будьте осторожны: такая искусственная кровь очень сложно отстирывается!





7. «Украшаем» рану с помощью текстурной губки и собственной фантазии. Здесь аккуратность неуместна: чем больше брызг и клякс, тем реалистичнее результат.





8. При желании пускаем струйку крови.

Это — один из самых простых способов моделирования открытой раны. Если нужны увечья пострашнее, например, разрезанная до кости рука или открытый перелом — тут лучше использовать силипасту — силикон прямого моделирования (который можно мазать сразу на кожу) или специальные силиконовые накладки.

Мирослава советует: для того, чтобы работать с «серьезными» материалами, лучше потренироваться. Например, на выставке-фестивале «Юникон & ГеймЭкспо» , которая пройдет 2−4 ноября на Футбольном манеже, она проведет мастер-класс для всех желающих научиться работать с силипастой и разными накладками.





Старческий грим

Самое главное в старческом гриме — понять, куда его наносить. Если намазать темные полосы там, где морщин быть не должно, получится просто грязное лицо. Но для того, чтобы определить, что, куда и зачем, — не обязательно быть супер-визажистом. Достаточно «прислушаться» к своей мимике.





1. Определяем мимические морщины. Для этого нужно несколько раз сильно нахмуриться, улыбнуться, поднять брови в удивлении. Там, где появятся глубокие складки, будут наши морщины. Если вы хотите сделать из себя деревенского старика и старушку, перед прорисовыванием морщин предварительно затемните все лицо гримом.





2. Прорисовываем морщины темным гримом. Если грима под рукой нет, снова выручат тени для век: можно мочить кисточку в воде и рисовать ими.









3. Для удобства можно помогать себе пальцами — сжимать кожу и прорисовывать углубления. Особое внимание уделите лбу, коже вокруг глаз, крыльям носа, носогубной складке, краям губ. Это области лица, которые больше всего подвержены возрастным изменениям.





4. Нанесите кисточкой белый грим параллельно темному — это придаст объем морщинам и углубит их.





5. «Подкрасьте» белым гримом брови и ресницы, чтобы сделать их седыми. Если это мужской грим, не забудьте про бороду и усы.





6. Разбавьте темную краску (аквагрим, тени для век) водой, обмакните в нее зубную щетку и побрызгайте на лицо. Получатся характерные старческие пигментные пятна.







Образ можно дополнить аксессуарами: старомодными очками, белесыми линзами для эффекта слепоты или деревенской косынкой.

Партнер материала:

2-4 ноября в Футбольном манеже пройдет VII фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр UniCon Convention совместно с интерактивной выставкой настольных и компьютерных игр Game Expo Minsk. Титульный партнер проекта – компания ASUS .