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Скончалась одна из пострадавших при взрыве на "Могилевдреве"
Фото из архива
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из пострадавших при взрыве в цехе "Могилевдрева" скончалась в учреждении здравоохранения, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
"В эти выходные скончалась одна из пострадавших на "Могилевдреве". Расследование инцидента на предприятии продолжается, причина взрыва устанавливается", - проинформировала Юлия Гончарова.
Как сообщалось, вечером 25 сентября около 18.30 в лакокрасочном цехе предприятия произошло
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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из пострадавших при взрыве в цехе "Могилевдрева" скончалась в учреждении здравоохранения, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
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