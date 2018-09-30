"Вечно молодая". 50-летняя китаянка раскрыла секрет своей внешности

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призналась, что вот уже 30 лет активно занимается спортом. Больше всего ей нравится плавать в открытых водоемах: женщина не бросает это занятие даже зимой.Елинь переплывала через 40-километровый Малааккский пролив, прыгала с парашюта с высоты 4,5 километра и занималась йогой на 30-градусном морозе. В последнее время Елинь, вышедшая на пенсию библиотекарь, а ныне — популярный блогер, обучается фридайвингу на филиппинских пляжах.рассказала она. Женщина призналась, что новое занятие дается ей непросто: не дышать под водой по три минуты оказалось «невыносимо больно».Бизнес-партнер Елиньсчитает, что женщина меняет стандарты женской красоты в Китае: «Раньше красивыми считались белокожие, скромные и слабые женщины, но Елинь постепенно разрушает стереотипы. Она смелая, не боится пробовать что-то новое, я восхищаюсь ее мужеством».Елинь шутливо называет своей главными целями в жизни «путешествовать по всему миру и носить красивые купальники». Она надеется сохранить свою внешность до 80 лет. Ее 23-летний сын отметил, что ему непросто найти себе подругу, так как все принимают мать за его девушку.