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Министр природы рассказал, сколько нефти за год добудут в Беларуси

01.10.2018 09:02 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY
В 2018 году в Беларуси планируют добыть 1 миллион 670 тысяч тонн нефти. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в эфире телеканала СТВ.

— Основным и главным направлением работы НПЦ по геологии — это, безусловно, поиск нефти, газа и других полезных ископаемых, которые востребованы как на внутреннем рынке, так и на внешнем. В 2017 году мы приросли на 5 тысяч тонн по добыче нефти, эта цифра составила 1 миллион 650 тысяч тонн, — отметил глава ведомства. — Мы поставили себе задачу — как минимум прирастать запасами на уровне добычи.

По его словам, в этом году «мы приросли по запасам строительных минералов, питьевой воде и многим другим направлениям».

В конце прошлого года сообщалось, что в Беларуси открыты два месторождения нефти — Восточно-Макановичское и Западно-Гировское. Оба месторождения расположены в Речицком районе.

В нынешнем году предприятие «Белоруснефть» ведет добычу нефти и газа на 61 месторождении в Беларуси, 13 — в Венесуэле, 1 — в Эквадоре и 5 — в России, говорится на сайте предприятия.

— Промышленная добыча углеводородов в Беларуси началась в 1965 г. и сосредоточена в районе Припятского прогиба (Гомельская и Могилевская области). За 50 лет разработки добыто более 133 млн т нефти и свыше 15 млрд куб. м попутного нефтяного газа, — поясняют на предприятии.

Максимальный годовой объем добытой предприятием нефти зафиксирован в 1975 году — 7,96 миллиона тонн. После этого началось падение объемов добычи нефти в стране.

 
 
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В 2018 году в Беларуси планируют добыть 1 миллион 670 тысяч тонн нефти.
 
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