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Ученые установили срок смерти Вселенной

01.10.2018 08:59 — Разное | UDF  
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Фото: Globallookpress
Международная исследовательская группа опубликовала исследование о наблюдении за галактиками и предположила, сколько еще примерно просуществует Вселенная.

По прогнозам ученых, Вселенная просуществует еще примерно 140 миллиардов лет. Это в 10 раз превышает нынешний ее возраст, равный около 13,8 миллиарда лет.

Отмечается, что специалисты наблюдали за около 10 млн галактик и составили подробную трехмерную карту распределения материи во Вселенной, после чего оценили темп ее расширения. Он оказался немного медленнее, чем считалось ранее.

Как сообщает японская газета Asahi, публикация ученых была размещена в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.

 
 
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Международная исследовательская группа опубликовала исследование о наблюдении за галактиками.
 
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