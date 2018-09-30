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Ученые установили срок смерти Вселенной
Фото: Globallookpress
По прогнозам ученых, Вселенная просуществует еще примерно 140 миллиардов лет. Это в 10 раз превышает нынешний ее возраст, равный около 13,8 миллиарда лет.
Отмечается, что специалисты наблюдали за около 10 млн галактик и составили подробную трехмерную карту распределения материи во Вселенной, после чего оценили темп ее расширения. Он оказался немного медленнее, чем считалось ранее.
Как сообщает японская газета
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Международная исследовательская группа опубликовала исследование о наблюдении за галактиками.
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