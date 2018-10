Ученые установили срок смерти Вселенной

Фото: Globallookpress

По прогнозам ученых, Вселенная просуществует еще примерно 140 миллиардов лет. Это в 10 раз превышает нынешний ее возраст, равный около 13,8 миллиарда лет.Отмечается, что специалисты наблюдали за около 10 млн галактик и составили подробную трехмерную карту распределения материи во Вселенной, после чего оценили темп ее расширения. Он оказался немного медленнее, чем считалось ранее.Как сообщает японская газета, публикация ученых была размещена в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.