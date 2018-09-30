Астапеня: После удачных переговоров по нефти надо поддержать Москву против НАТО



Фото пресс-службы президента Таджкистана

Переговоры в Сочи обязывают

База неактуальна?

Москва успокаивается?

На встрече лидеров СНГ в Душанбе Александр Лукашенко вдруг заговорил о НАТО:По словам ЛукашенкоЗаодно Лукашенко обвинил Запад, что с его подачиотмечает в комментарии Thinktanks.by руководитель Центра новых идей, политологВ российских, да и в отечественных СМИ снова вспомнили о желании Москвы разместить в Беларуси военную базу — вроде как в благодарность за финансовую и углеводородную помощь Минску. Но, как считает Рыгор Астапеня,сказал политолог.По мнению Рыгора Астапения, сейчас у Кремлясчитает Рыгор Астапеня.По мнению политолога,- сказал Рыгор Астапеня.