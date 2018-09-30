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Астапеня: После удачных переговоров по нефти надо поддержать Москву против НАТО
Фото пресс-службы президента Таджкистана
На встрече лидеров СНГ в Душанбе Александр Лукашенко вдруг заговорил о НАТО: «Вопрос безопасности — это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все об этом говорят, все президенты. Даже мы — казалось бы, спокойная Беларусь — постоянно об этом говорим. Учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства». По словам Лукашенко, «мы в таком конфиденциальном порядке обсуждали эту проблему с Владимиром Владимировичем (Путиным)». Заодно Лукашенко обвинил Запад, что с его подачи «безапелляционно, в одностороннем порядке разрушается создаваемая десятилетиями система международной торговли».
Переговоры в Сочи обязывают
«Я думаю, мы видим результат поездки в Сочи, видим благодарность за удачные переговоры по газу и особенно по нефти. Однозначно — они прошли успешно для Минска, - отмечает в комментарии Thinktanks.by руководитель Центра новых идей, политолог Рыгор Астапеня. - Вполне логично, что Александр Лукашенко должен был в определенном смысле поблагодарить за это и публично поддержать Владимира Путина, поддержать политику России. Было бы как минимум довольно странно, если бы после того, как Россия только что согласилась снова выделить на белорусскую экономику немного своих ресурсов, Беларусь опять начала бы критиковать Москву. Такое можно и не понять. Отсюда и слова поддержки в адрес России, и обвинения в адрес Запада — вроде раскачивания мировой экономики из-за изменения правил торговли, и НАТО там где-то крадется вдоль границы и далее в таком духе».
База неактуальна?
В российских, да и в отечественных СМИ снова вспомнили о желании Москвы разместить в Беларуси военную базу — вроде как в благодарность за финансовую и углеводородную помощь Минску. Но, как считает Рыгор Астапеня, «кажется, преждевременно говорить о том, что Кремль «уломал» Минск на размещение российской военной базы в Беларуси». «Во-первых, пока неизвестно, действительно ли появится американская база «Форт Трамп» в Польше. В любом случае, это дело на долгие годы. Говорить, что сейчас Беларусь вот из-за «Форта Трампа» захочет «приобрести» себе российскую базу — это поспешный вывод. Во-вторых, сегодня для России база в Беларуси вряд ли стоит в приоритетах политики. Ну да, вроде неплохо было бы иметь базу в Беларуси, но если ее и не будет — ничего страшного. Вопрос базы был очень актуален для Москвы несколько лет тому назад, когда Россия была, скажем так, «на марше», когда милитаристские настроения были сильны и во всем обществе, и во власти. Имеет ли сегодня такое значение эта база для русских? Навряд ли», - сказал политолог.
Москва успокаивается?
По мнению Рыгора Астапения, сейчас у Кремля «уже нет желания держать высокий градус напряжения в Восточной Европе, во всяком случае, непонятно, ради чего его держать высоким».
«По большому счету, если посмотреть на сегодняшний Донбасс, то там ситуация, скажем так, насколько возможно стабилизировалась. Постреливают, да, но никаких сверхгорячих очагов конфликта там сейчас нет, - считает Рыгор Астапеня. - Выглядит так, что Россия в регионе Восточной Европы хотела бы как-то успокоиться, тем более, что сейчас надо уже начинать строительство Nord Srteam-2, восстанавливать экономические связи с Европой. Похоже, у нынешней России нет интереса снова начинать какие-то активные действия в этой части мира. Да и не только в этой части мира — из Сирии, если вспомним, Россия уже официально собиралась уходить несколько раз. Понятно, что там есть интересы и события назад не открутишь, но... Общее впечатление таково, что у России уже есть определенное понимание того, что сейчас лучше успокоиться, переждать, тем более, цены на нефть стали расти, экономика подтянется».
По мнению политолога, «в принципе весь это милитаристский накал в России уже уходит — стоит хотя бы посмотреть на результаты недавних выборов для «Единой России». «Эффект Крыма тает, он еще не сошел на нет, но постепенно уходит. И восстановить прежний градус — это очень сложно. А ставить знак равно между настроением российского телевидения, которое продолжает вещать военными лозунгами, и настроением общества, думаю, неверно. Тем более, есть социологические исследования, которые показывают, что эффект Крыма стал исчезать еще в 2016 году — довольно быстро. Такие схемы повторять постоянно невозможно. Вопрос только, насколько сам Кремль выдержит линию на успокоение, многие вещи менять там просто не могут по определению. Ну вот как просто так взять и уйти из Сирии? Это неприемлемо — во всяком случае, быстро и очевидно уйти — для нынешней политической элиты Российской Федерации», - сказал Рыгор Астапеня.
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Саммит СНГ в Душанбе для белорусского руководителя стал местом для благодарности за встречу с Путиным в Сочи.
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