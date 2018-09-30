Под Минском двух мужчин засыпало грунтом при прокладке канализации

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30 сентября около 15.00 в МЧС поступило сообщение об инциденте. При прокладке канализации в частном доме в деревне Большой Тростинец обрушился грунт. Под землей оказась двое мужчин. На поверхность их достали спасатели.Мужчины с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.