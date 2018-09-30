Референдум по переименованию Македонии не состоялся из-за низкой явки



Избиратели в Тетово голосуют на референдуме 30 сентября. Фото: AFP

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Чтобы референдум признали состоявшимся, явка должна превысить 50%.— заявил Reuters один из членов правящей партии Македонии.Несмотря на низкую явку, премьер-министр страны Зоран Заев заявил, что референдум прошел успешно, сообщает Deutsche Welle. Он выразил надежду, что большинство проголосовавших поддержат переименование страны.По данным, полученным Государственной избирательной комиссией после обработки бюллетеней на половине избирательных участков,участников референдума выступилиМакедонии, сообщает «Македонское информационное агентство».Референдум в Македонии носит консультативный характер. На нем жители должны были ответить, согласны ли они на переименование страны в Северную Македонию. В бланке указывалось, что это позволит рассчитывать на вступление в ЕС и НАТО.На смене названия Македонии настаивала Греция, опасаясь, что соседняя страна будет претендовать на греческую провинцию Македония. Из-за спора о названии Греция, которая входит в НАТО и ЕС, блокировала вступление Македонии в эти альянсы.В июле Греция объявила о высылке двух российских дипломатов, обвинив их в том числе в попытке помешать заключению соглашения о переименовании Македонии.