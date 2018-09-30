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Лишние люди: где найти работу уволенным с госпредприятий?

01.10.2018 08:37 — Разное | UDF  
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Фото: TUT.by
Как удержать белорусов от трудовой миграции в Польшу и Россию.

Эксперты и международные организации поставили белорусскому госсектору почти смертельный диагноз. Регулярные вливания из бюджета лишь отсрочивают его участь. А попытки реанимировать отдельные предприятия и сектора экономики если и дают результаты, то пока это капля в море.

Проблемы госсектора, как и шаги по их решению, неизбежно приводят к увольнениям. Судя по данным Белстата, количество работников на госпредприятиях с 2011 года сократилось на 15% или на 311 тысяч человек. Это в 19 раз больше человек, чем зарегистрированных в центрах занятости в конце августа этого года.

Лишние люди: где найти работу уволенным с госпредприятий?

По данным Белстата

Сегодня в госсекторе трудится 40% экономически активного населения, в частных компаниях — 56%, в иностранных — 3,9%.

— Чрезмерная занятость на госпредприятиях остается, но из года в год с них увольняют больше сотрудников, чем нанимают, пусть эти увольнения и не идут под грифом «массовые», — рассказывает аналитик исследовательского центра EAST Андрей Елисеев.

Часть уходящих из госсектора устраиваются на работу к частникам. Тем не менее с начала этого года число уволенных превышало число принятых на работу все месяцы, кроме февраля и июля.

С прошлогодними изменениями для бизнеса шансов найти себя в своем деле у желающих стало больше. Меры, вошедшие в пакет по либерализации, создают больше возможностей для самозанятости. А шаги, направленные на улучшение деловой среды, например, упрощение условий ведения бизнеса с точки зрения технического регулирования создают дополнительные возможности, чтобы малый и средний бизнес развивался более активно, отмечает глава представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси Ольга Щербина.

— Людям, которые умеют шить, готовить или делать что-то еще, теперь не обязательно проходить через сложные процедуры. Сейчас у них как у самозанятых достаточно легкая система трудоустройства, — считает эксперт.

Но не все уволенные находят себя на отечественном рынке труда, особенно если речь идет о регионах, поэтому часть из них пополняет ряды трудовых мигрантов.

За последние четыре года в 15 раз увеличилось количество приглашений белорусам от польских работодателей на краткосрочную работу.

Это в относительном выражении, рекордный кейс увеличения объемов трудовой миграции за последнее время в Центральной и Восточной Европе. Если взять ситуацию 4 года назад, то количество поисковых запросов, связанных с работой в России, было в 2-3 раза больше, чем в направлении Польши. А в последнем полугодии прошлого года ситуация резко поменялась. Сейчас запросов, связанных с работой в Польше, примерно в 3 раза больше, чем в России.

Когда правительство все же решится на реформирование госсектора, это повлечет за собой массовые сокращения. Если к тому времени не начнет работать хоть какая-то система защиты безработных и не будет продуманной политики по переобучению граждан, трудовая миграция в российском и польском направлениях будет увеличиваться.

Когда власти аргументируют отсрочку реформирования госсектора, вопрос скорей стоит в политической плоскости и некоторых социально-политических аспектах, считают эксперты. Но неизбежное решение проблем госсектора влечет за собой комплекс реформ в других сферах. Речь идет о реформировании системы социального обеспечения и поддержки безработных, образовательной реформе, которая позволит более оперативно готовить специалистов, нужных рынку труда.

— Важно заранее позаботиться о том, чтобы у людей было больше возможностей для трудоустройства, продумать варианты, как организовать их переход в частный сектор или в число самозанятых, — советует эксперт Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Эксперты выделяют два главных направления, которые позволят поддержать возможный рост безработных и удержать их от поиска работы за границей. Это создание системы социальной защищенности, которая позволит пережить сложные времена тем людям, которые по какой-то причине не смогут остаться трудоустроенными на госпредприятии. Возможно, это будут субсидии, возможно господдержка. Второй элемент — образовательные возможности, такие как повышение квалификации и переквалификация. Людям, много лет работающим на госпредприятии, после выхода на рынок труда могут понадобиться новые навыки.

— На мой взгляд, государство делает последовательные, но медленные шаги в сфере реформирования госсектора, потому что прорабатывает эти элементы, — считает Ольга Щербина.

Главный фактор поддержки безработных — увеличение пособия по безработице. Оно, как никакое другое решение, позволит повысить уровень защищенности населения.

— Сегодняшняя сумма примерно в 10 евро — это мизер, на который человек не может прожить, — аргументирует эксперт Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Эксперты считают, что в улучшении делового климата тоже понадобятся дополнительные стимулы, чтобы помочь людям подготовиться к возможным изменениям морально и профессионально.

— В ряде стран вводили налоговые каникулы для тех, кто работает исключительно на себя, чтобы у них был период адаптации после того, как происходит кардинальная смена деятельности, — приводит пример Мария Акулова.

Можно будет продумать дополнительные механизмы стимулирования частного сектора к повышению найма. Но так, чтобы это были не директивные меры, а опять же предоставление налоговых льгот или каникул. Тогда бизнесмены будут больше заинтересованы в том, чтобы увеличивать занятость, дополняет эксперт.

Кстати, фактический уровень безработицы, по данным Белстата, достигает 5,6%. В прошлом году в среднем на поиск работы белорусы тратили 8,9 месяцев — на месяц дольше, чем годом раньше (7,8%). 18,6% искали новую работу через службу занятости. Из числа безработных в 2017 году 2,8% признавались, что не имеют возможности найти работу, 1,4% — вообще потеряли надежду найти работу, а 2,1% сказали, что не имеют необходимости или желания трудиться. Искавших земельный участок, помещение и другие ресурсы для открытия собственного дела среди опрошенных было 0,2%, еще 0,4% обращались за получением лицензии для выполнения работ или услуг.

 
 
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