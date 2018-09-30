Россиян переведут на накопительную пенсию без их согласия

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Граждан автоматически подключат к выплате взносов с зарплат в НПФ, а для отказа будет необходимо написать заявление.— рассказал источник.Подключение к механизму индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет основано на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», согласно которой «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон».Отмечается, что ключевым вопросом станет обеспечение информированности россиян о возможности отказа. Эта задача может быть возложена на работодателя.В конце сентября сообщалось, что правительство собирается изменить формулу расчета страховых пенсий. По данным источников, речь идет или об отмене существующей балльной системы начисления пенсий или об ее совершенствовании.Минфин и ЦБ разрабатывают новую систему, основанную на ИПК. Предполагается, что работники будут самостоятельно делать взносы из своей зарплаты в обмен на льготы по НДФЛ. Кроме того, к пенсионным накоплениям наравне с НПФ могут допустить и страховые компании.