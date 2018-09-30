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Женщина несколько месяцев наблюдала разложение непогребенной матери

01.10.2018 08:23 — Разное | UDF  
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Нелли Хадженс и Донна Сью Хадженс. Кадр: witn.com
Американка из города Энфилд, штат Северная Каролина, несколько месяцев жила рядом с разлагающимся телом матери, пишет WRAL.

По словам 69-летней Донны Сью Хаджен, она не организовала погребение 93-летней матери, чтобы наблюдать все стадии смерти. Когда семью посещали родственники, она под разными предлогами не позволяла им заходить в дом. Неприятный запах заметили соседи, но посчитали его источником канализацию.

Правда выяснилась, когда Хадженс пошла в похоронное бюро. Она пробовала договориться о похоронах, но не смогла объяснить, где находится тело. Бюро вызвало полицейских, которые обнаружили труп в доме Хадженс. Степень разложения свидетельствовала о том, что женщина умерла несколько месяцев назад.

Хаджнес была задержана, ее обвинили в преступном сокрытии смерти.

 
 
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Американка из города Энфилд несколько месяцев жила рядом с разлагающимся телом матери.
 
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