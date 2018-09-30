Женщина несколько месяцев наблюдала разложение непогребенной матери



Нелли Хадженс и Донна Сью Хадженс. Кадр: witn.com

По словам 69-летней, она не организовала погребение 93-летней матери, чтобы наблюдать все стадии смерти. Когда семью посещали родственники, она под разными предлогами не позволяла им заходить в дом. Неприятный запах заметили соседи, но посчитали его источником канализацию.Правда выяснилась, когда Хадженс пошла в похоронное бюро. Она пробовала договориться о похоронах, но не смогла объяснить, где находится тело. Бюро вызвало полицейских, которые обнаружили труп в доме Хадженс. Степень разложения свидетельствовала о том, что женщина умерла несколько месяцев назад.Хаджнес была задержана, ее обвинили в преступном сокрытии смерти.