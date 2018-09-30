В Ивацевичах школьница шантажировала подругу неудачным фото

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Все началось с того, что потерпевшая школьница разместила на странице в социальной сети свою фотографию в купальнике. Через некоторое время она удалила снимок, так как посчитала его неудачным. Однако одна ее знакомая успела скопировать фото себе.Далее школьница, которая решила пошантажировать свою знакомую, создала фейковую страницу парня, с которой и вела переписку с пострадавшей. «Парень» рассказал, что у него есть тот снимок в купальнике и он готов распространить его по сети. Чтобы этого не случилось, девушка должна перевести ему 10 долларов.Испугавшись, школьница решила отдать злоумышленнице свои сбережения за уничтожение «компромата». Затем фейк предложил схему по передаче денежных средств. Он сообщил, что знает ее подругу (ту самую, которая и шантажирует) и предложил через нее передать доллары. В результате пострадавшая отдала деньги.Однако на этом все не закончилось. 13-летней злоумышленнице пришло на ум, что на шантаже можно заработать еще и потребовала у своей знакомой больше денег. На этот раз переписку увидела мама потерпевшей и обратилась в милицию.В результате под давлением улик виновница призналась в содеянном, но на момент совершения преступления ей было 13 лет и 10 месяцев, а уголовная ответственность по статье «Вымогательство» наступает с 14 лет.В милиции напоминают, что пользуясь интернетом необходимо соблюдать бдительность. Личной информацией человека могут воспользоваться различные злоумышленники.