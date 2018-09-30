БАТЭ драматично выиграл у «Динамо»

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В Борисове 30 сентября победой БАТЭ завершился центральный матч 23-го тура футбольного чемпионата страны.

Перед игрой футболисты и болельщики минутой молчания почтили память председателя правления футбольного клуба БАТЭ Анатолия Капского, который умер 22 сентября на 53-м году жизни. Поразительно, что именно на 53-й минуте матча, когда в память о Капском зазвучали аплодисменты, полузащитник команды Станислав Драгун забил гол в ворота минчан.

Итог встречи – 2:1 в пользу хозяев матча.

Сейчас отрыв БАТЭ от ближайших соперников составляет 12 очков, что делает шансы борисовского клуба на завоевание золота в отечественном чемпионате почти стопроцентными.