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Двух человек засыпало грунтом при прокладке канализации в Минском районе

01.10.2018 09:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 30 сентября в Минском районе двух мужчин засыпало грунтом, когда они проводили земляные работы по прокладке канализации.  

По сведениям Минского ОУМЧС, инцидент произошёл на территории частного домовладения в Большой Тростенец. Прибывшие на вызов спасатели вытащили пострадавших из-под грунта.  

Мужчин с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.  

Осенью 2018 года в одном из домов Минска мужчина застрял в мусоропроводе при попытке достать ключи. 

Спасатели извлекли гражданина и передали медикам – подробнее здесь.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 30 сентября в Минском районе двух мужчин засыпало грунтом, когда они проводили земляные работы по прокладке канализации.   По сведениям...
 
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