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Двух человек засыпало грунтом при прокладке канализации в Минском районе
Новости Беларуси. Днём 30 сентября в Минском районе двух мужчин засыпало грунтом, когда они проводили земляные работы по прокладке канализации.
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Мужчин с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.
Осенью 2018 года в одном из домов Минска мужчина застрял в мусоропроводе при попытке достать ключи.
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Новости Беларуси. Днём 30 сентября в Минском районе двух мужчин засыпало грунтом, когда они проводили земляные работы по прокладке канализации. По сведениям...
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