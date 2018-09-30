Тарифная ставка первого разряда с 1 октября увеличена до Br35,5. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 31 августа №632, сообщает БЕЛТА .

Ранее тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, составляла Br34.

Перед этим тарифная ставка первого разряда в последний раз увеличивалась с 1 марта.





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