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Тарифная ставка первого разряда с 1 октября увеличена до Br35,5

01.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Тарифная ставка первого разряда с 1 октября увеличена до Br35,5

Тарифная ставка первого разряда с 1 октября увеличена до Br35,5. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 31 августа №632, сообщает БЕЛТА.

Ранее тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, составляла Br34.

Перед этим тарифная ставка первого разряда в последний раз увеличивалась с 1 марта.


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Тарифная ставка первого разряда с 1 октября увеличена до Br35,5. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 31 августа №632, сообщает...
 
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