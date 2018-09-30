|
Более 1,2 тыс. человек погибли в Индонезии при землетрясения и цунами
01.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Индонезии от землетрясения и цунами погибли более 1,2 тыс. человек. Такие данные опубликовало Национальное агентство по поиску и спасению, сообщает газета The Straits Times.
От стихии пострадал остров Сулавеси. Спасатели ожидают, что число жертв увеличится. Начали поступать данные из района Дунгала, где находился очаг землетрясения магнитудой 7,4. Ранее говорилось о 832 погибших в городе Палу, ранения получили более 900 человек.
Как сообщалось, первые толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы в Индонезии 28 сентября, затем последовали еще около 130, магнитуда некоторых составляла 5,2. Высота волн возникшего цунами накрывала людей, вода сносила постройки и транспорт. Приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Индонезии от землетрясения и цунами погибли более 1,2 тыс. человек. Такие данные опубликовало Национальное агентство по поиску и спасению, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)