﻿ Более 1,2 тыс. человек погибли в Индонезии при землетрясения и цунами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 1,2 тыс. человек погибли в Индонезии при землетрясения и цунами

01.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Более 1,2 тыс. человек погибли в Индонезии при землетрясения и цунами

В Индонезии от землетрясения и цунами погибли более 1,2 тыс. человек. Такие данные опубликовало Национальное агентство по поиску и спасению, сообщает газета The Straits Times.

От стихии пострадал остров Сулавеси. Спасатели ожидают, что число жертв увеличится. Начали поступать данные из района Дунгала, где находился очаг землетрясения магнитудой 7,4. Ранее говорилось о 832 погибших в городе Палу, ранения получили более 900 человек.

Как сообщалось, первые толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы в Индонезии 28 сентября, затем последовали еще около 130, магнитуда некоторых составляла 5,2. Высота волн возникшего цунами накрывала людей, вода сносила постройки и транспорт. Приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.

Источник: БЕЛТА.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

 

Наш канал на YouTube 

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Индонезии от землетрясения и цунами погибли более 1,2 тыс. человек. Такие данные опубликовало Национальное агентство по поиску и спасению, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске начали включать отопление в жилых домах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика