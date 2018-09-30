Ради улучшения качества услуг в сфере ЖКХ. Лида включена в проект 115.бел





Портал «Мой Горад» 115.бел был создан с целью предоставления жителям городов Беларуси возможности отправки запросов повседневного текущего характера, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства, с привязкой соответствующей проблемы к карте города.

После модерации запросы граждан направляются в подразделения горисполкомов или городским службам для выполнения. Портал не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Запросы обрабатываются в соответствии с утвержденным Регламентом.

Обратная связь с гражданами реализуется через предоставление возможности просмотра статуса обработки опубликованного запроса, а также анализа результатов выполненной работы по запросу в формате изображений «было» и «стало». Гражданин имеет возможность влиять на рейтинг организации, оценивая качество выполненной по его запросу работы.

Портал «Мой Горад» 115.бел дает возможность активным и неравнодушным жителям участвовать в развитии своего города, влиять на улучшение качества услуг в сфере ЖКХ.

Не так давно в список городов, где реализуется проект, была добавлена Лида. Пока же жители нашего города не оставили ни одного запроса.