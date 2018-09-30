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В микрорайон Чеховцы будет вести новая дорога
Совсем скоро улица Широкая в микрорайоне Индустриальный будет продлена до улицы Приозерной.
Работы по благоустройству новой дороги уже ведутся силами ПМК-72. Заказчиком строительства выступает Лидское ЖКХ.
Как рассказали в ДЭП ЖКХ, дорога будет иметь гравийное покрытие. По одной ее стороне сделают пешеходную дорожку. В планах также обустройство велосипедной дорожки, тротуаров, а также организация освещения.
Первую очередь дороги планируется сдать уже этой осенью, сообщает портал
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Совсем скоро улица Широкая в микрорайоне Индустриальный будет продлена до улицы Приозерной. Работы по благоустройству новой дороги уже ведутся силами ПМК-72....
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