В микрорайон Чеховцы будет вести новая дорога





Совсем скоро улица Широкая в микрорайоне Индустриальный будет продлена до улицы Приозерной.

Работы по благоустройству новой дороги уже ведутся силами ПМК-72. Заказчиком строительства выступает Лидское ЖКХ.

Как рассказали в ДЭП ЖКХ, дорога будет иметь гравийное покрытие. По одной ее стороне сделают пешеходную дорожку. В планах также обустройство велосипедной дорожки, тротуаров, а также организация освещения.

Первую очередь дороги планируется сдать уже этой осенью, сообщает портал 0154.by .