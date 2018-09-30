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В микрорайон Чеховцы будет вести новая дорога

01.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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В микрорайон Чеховцы будет вести новая дорога

Совсем скоро улица Широкая в микрорайоне Индустриальный будет продлена до улицы Приозерной.

Работы по благоустройству новой дороги уже ведутся силами ПМК-72. Заказчиком строительства выступает Лидское ЖКХ.

Как рассказали в ДЭП ЖКХ, дорога будет иметь гравийное покрытие. По одной ее стороне сделают пешеходную дорожку. В планах также обустройство велосипедной дорожки, тротуаров, а также организация освещения.

Первую очередь дороги планируется сдать уже этой осенью, сообщает портал 0154.by.

 
 
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Совсем скоро улица Широкая в микрорайоне Индустриальный будет продлена до улицы Приозерной. Работы по благоустройству новой дороги уже ведутся силами ПМК-72....
 
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