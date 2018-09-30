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В клинике Германии из-за тяжелой болезни ушел из жизни юный хоккеист из Лиды Вадим Ошмяна

01.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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В клинике Германии из-за тяжелой болезни ушел из жизни юный хоккеист из Лиды Вадим Ошмяна

Печальная новость пришла в прошлую пятницу из немецкого города Мюнстер. В местной клинике ушел из жизни юный хоккеист из Лиды Вадим Ошмяна.

О болезни 13-летнего парня общественности стало известно примерно полтора года назад. Семья мальчика обратилась с помощью ко всем неравнодушным людям. Поставленный их сыну белорусскими врачами диагноз — саркома Юинга тазобедренной кости четвертой степени стадии — подтвердили в Германии. Это одно из самых стремительно развивающихся онкологических патологий. На лечение нужно было собрать внушительную сумму денег, и сделать это удалось.

Первый блок сильнейшей химиотерапии Вадим прошел в Боровлянах. После этого курса самочувствие юного хоккеиста сразу ухудшилось. Помочь ему справиться с недугом согласились немецкие врачи. В клинике Мюстера изучили историю болезни Вадима и пригласили на лечение. Родители обратились ко всем неравнодушным людям за помощью в сборе средств, и уже 20 марта парень отправился в Германию.

Но, к сожалению, болезнь не отступила и 28 сентября Вадима не стало. 15 октября ему бы могло исполниться 15 лет…

Сайт Lida.info выражает глубокое соболезнование родным и близким Вадима.

 
Теги: Новости
 
 
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Печальная новость пришла в прошлую пятницу из немецкого города Мюнстер. В местной клинике ушел из жизни юный хоккеист из Лиды Вадим Ошмяна. О болезни 13-летнего...
 
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