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В Воложинском районе опрокинулся мотоцикл: водитель погиб, пассажирка в больнице
Один человек погиб, еще один получил травмы в мотоаварии, которая произошла 30 сентября, в 22.00, в Воложинском районе,
По предварительной информации, мотоциклист ехал по трассе и вблизи деревни Минти не справился с управлением, в результате чего байк опрокинулся на проезжей части.
Водитель мотоцикла от полученных травм умер на месте происшествия. Ехавшая с ним жительница Витебска с травмами различной степени тяжести госпитализирована.
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Авария произошла 30 сентября, в 22.00, вблизи деревни Минти.
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