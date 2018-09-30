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В Воложинском районе опрокинулся мотоцикл: водитель погиб, пассажирка в больнице

01.10.2018 09:28 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб, еще один получил травмы в мотоаварии, которая произошла 30 сентября, в 22.00, в Воложинском районе, сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, мотоциклист ехал по трассе и вблизи деревни Минти не справился с управлением, в результате чего байк опрокинулся на проезжей части.

Водитель мотоцикла от полученных травм умер на месте происшествия. Ехавшая с ним жительница Витебска с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла 30 сентября, в 22.00, вблизи деревни Минти.
 
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