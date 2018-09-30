Соболенко и Лапко поднялись на рекордные в карьере места в рейтинге WTA

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко после завоевания титула в китайском Ухане поднялась на 4 строки в мировом рейтинге и занимает рекордное в карьере 16-е место.



Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA

На рекордную для себя позицию взобралась и белоруска Вера Лапко, на минувшей неделе дошедшая до четвертьфинала турнира в Ташкенте. Лапко, 29 сентября отметившая свой 20-й день рождения, занимает нынче 60-ю строку в мировой классификации.

Во главе мирового рейтинга по-прежнему остается румынка Симона Халеп, которая лидирует с приличным отрывом от ближайших преследовательниц.

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 5610

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 5345

4 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4635

5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4555

6 (8). Наоми Осака (Япония) — 4390

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345

8 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 3925

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3912

10 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3730...



...16 (20). Арина Соболенко (Беларусь) — 3110...

...32 (32). Александра Саснович (Беларусь) — 1525...

...55 (54). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1051...

...60 (64). Вера Лапко (Беларусь) — 980...

