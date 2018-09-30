﻿ Соболенко и Лапко поднялись на рекордные в карьере места в рейтинге WTA. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соболенко и Лапко поднялись на рекордные в карьере места в рейтинге WTA

01.10.2018 09:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко после завоевания титула в китайском Ухане поднялась на 4 строки в мировом рейтинге и занимает рекордное в карьере 16-е место.


Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA

На рекордную для себя позицию взобралась и белоруска Вера Лапко, на минувшей неделе дошедшая до четвертьфинала турнира в Ташкенте. Лапко, 29 сентября отметившая свой 20-й день рождения, занимает нынче 60-ю строку в мировой классификации.

Во главе мирового рейтинга по-прежнему остается румынка Симона Халеп, которая лидирует с приличным отрывом от ближайших преследовательниц.

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 5610
3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 5345
4 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4635
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4555
6 (8). Наоми Осака (Япония) — 4390
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345
8 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 3925
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3912
10 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3730...

...16 (20). Арина Соболенко (Беларусь) — 3110...
...32 (32). Александра Саснович (Беларусь) — 1525...
...55 (54). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1051...
...60 (64). Вера Лапко (Беларусь) — 980...
 

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко после завоевания титула в китайском Ухане поднялась на 4 строки в мировом рейтинге и занимает рекордное в карьере место.
 
Новости дня
Новости разные
 
Умерла женщина, пострадавшая при взрыве на "Могилевдреве"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика