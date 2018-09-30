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Соболенко и Лапко поднялись на рекордные в карьере места в рейтинге WTA
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко после
На рекордную для себя позицию взобралась и белоруска Вера Лапко, на минувшей неделе
Во главе мирового рейтинга по-прежнему остается румынка Симона Халеп, которая лидирует с приличным отрывом от ближайших преследовательниц.
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко после завоевания титула в китайском Ухане поднялась на 4 строки в мировом рейтинге и занимает рекордное в карьере место.
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