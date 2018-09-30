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Умерла женщина, пострадавшая при взрыве на "Могилевдреве"

01.10.2018 09:23 — Разное | Партизан  
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Взрыв на "Могилевдреве", в результате которого пострадали шесть человек, произошел на 25 сентября, трое раненых были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Одна из трех женщин, получивших ранение при взрыве на предприятии "Могилевдрев" около недели назад, скончалась в больнице, об этом сообщила официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова, пишет Sputnik.

"Одна из пострадавших во время взрыва на "Могилевдреве" скончалась в учреждении здравоохранения. Расследование уголовного дела продолжается. Причина трагедии устанавливается", — рассказала она.

Взрыв лакокрасочном цеху "Могилевдрева" произошел вечером 25 сентября. В помещении находились девять человек, шесть из них серьезно пострадали и были доставлены в больницу. Трое пострадавших — двое мужчин и женщина — находились в тяжелом состоянии, и было принято решение перевезти их больницы Минска.

На следующий день после взрыва на предприятии побывал глава СК Иван Носкевич. Он провел совещание со следственной группой и взял расследование под личный контроль. По факту взрыва на предприятии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 302 Уголовного кодекса Беларуси ("Нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшие взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия").

О том, как все произошло, рассказал Sputnik очевидец взрыва. По его словам, сначала пошел дым, а затем послышался хлопок. Сам мужчина получил химический ожог, но медики быстро оказали ему помощь, и в госпитализации он не нуждался.


 
Теги: Минск
 
 
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Взрыв на "Могилевдреве", в результате которого пострадали шесть человек, произошел на 25 сентября, трое раненых были госпитализированы в тяжелом состоянии.
 
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