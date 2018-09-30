Одна из трех женщин, получивших ранение при взрыве на предприятии "Могилевдрев" около недели назад, скончалась в больнице, об этом сообщила официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова, пишет

"Одна из пострадавших во время взрыва на "Могилевдреве" скончалась в учреждении здравоохранения. Расследование уголовного дела продолжается. Причина трагедии устанавливается", — рассказала она.

Взрыв лакокрасочном цеху "Могилевдрева" произошел вечером 25 сентября. В помещении находились девять человек, шесть из них серьезно пострадали и были доставлены в больницу. Трое пострадавших — двое мужчин и женщина — находились в тяжелом состоянии, и было принято решение перевезти их больницы Минска





На следующий день после взрыва на предприятии побывал глава СК Иван Носкевич. Он провел совещание со следственной группой и взял расследование под личный контроль. По факту взрыва на предприятии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 302 Уголовного кодекса Беларуси ("Нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшие взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия").





О том, как все произошло, рассказал Sputnik очевидец взрыва. По его словам, сначала пошел дым, а затем послышался хлопок. Сам мужчина получил химический ожог, но медики быстро оказали ему помощь, и в госпитализации он не нуждался.



