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Смерть Захарченко попала на видео
Телеканал «Россия-1» на своей странице в YouTube опубликовал видеозапись последних минут жизни экс-главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.
Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане «Сепар» вместе с телохранителем. Ранения получили 12 человек.
Исполняющим обязанности главы ДНР до проведения выборов, назначенных на 11 ноября, стал председатель народного совета самопровозглашенной республики Денис Пушилин.
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Телеканал «Россия-1» на своей странице в YouTube опубликовал видеозапись последних минут жизни экс-главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)...
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