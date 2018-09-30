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Двоих мужчин засыпало грунтом под Минском

01.10.2018 09:10 — Разное | Партизан  
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Пострадавшие прокладывали канализацию во дворе частного дома.

ЧП произошло 30 сентября около 15 часов дня. Рабочие прокладывали трубы канализации во дворе частного дома в деревне Большой Тростенец Минского района. Но неожиданно грунт обвалился. Сотрудникам МЧС удалось во время достать пострадавших из-под завалов. Они оба доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, пишет belta.by.
 
 
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Пострадавшие прокладывали канализацию во дворе частного дома.
 
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