Двоих мужчин засыпало грунтом под Минском

ЧП произошло 30 сентября около 15 часов дня. Рабочие прокладывали трубы канализации во дворе частного дома в деревне Большой Тростенец Минского района. Но неожиданно грунт обвалился. Сотрудникам МЧС удалось во время достать пострадавших из-под завалов. Они оба доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, пишет