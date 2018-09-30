Одна цифра против одного обещания: Как Белстат предвыборную программу Лукашенко «завалил»

"Солидарность" . Вот и теперь Белстат выдал новый отчет об уволенных и принятых на работу в августе. Согласно данным, за прошедший месяц организации избавились от 92,9 тысячи (!) человек. Не помогла даже бурная деятельность по созданию рабочих мест, о которой толкуют чиновники: трудоустроили предприятия в прошлом месяце на 10,2 тысячи человек меньше, чем уволили, пишет





И можно было бы все списать на неудачное стечение обстоятельств в конкретно взятом месяце, если бы подобная история не повторялась с завидной регулярностью. Но и это не самое удивительное. Оказывается, «сохранение рабочих мест» было «стратегической целью», которую Александр Лукашенко ставил себе на нынешний президентский срок!





Вот, что сказано в программе «кандидата в президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко» за 2015 год:





«Дать каждому человеку возможность зарабатывать на достойную жизнь своим трудом – этот принцип изначально был положен в фундамент белорусской экономической модели. Сохранить предприятия, рабочие места для людей, несмотря на любой кризис, – всегда было главным смыслом нашей политики. Так будет и впредь. Какие бы кризисы ни подстерегали мировую экономику или наших соседей, в Беларуси каждый желающий всегда будет иметь возможность трудиться и заработать.





Недоброжелатели предрекали нам обвал, крах и хаос. Но мы сохранили предприятия, коллективы, рабочие места. Действуют все социальные программы.





Перед собой мы ставим три стратегические цели: ЗАНЯТОСТЬ, ЭКСПОРТ, ИНВЕСТИЦИИ».





Вот так, ни много ни мало. А теперь давайте посмотрим на сухие цифры, чтобы оценить, как выполняется по крайней мере одна «стратегическая цель».



