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Одна цифра против одного обещания: Как Белстат предвыборную программу Лукашенко «завалил»

01.10.2018 09:03 — Разное | Партизан  
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Что-то штормит нашу тихую гавань. Причем штормит не по-детски. Так, что даже официальная статистика не помогает нашим шаманам заговорить стихию.

Вот и теперь Белстат выдал новый отчет об уволенных и принятых на работу в августе. Согласно данным, за прошедший месяц организации избавились от 92,9 тысячи (!) человек. Не помогла даже бурная деятельность по созданию рабочих мест, о которой толкуют чиновники: трудоустроили предприятия в прошлом месяце на 10,2 тысячи человек меньше, чем уволили, пишет "Солидарность".

И можно было бы все списать на неудачное стечение обстоятельств в конкретно взятом месяце, если бы подобная история не повторялась с завидной регулярностью. Но и это не самое удивительное. Оказывается, «сохранение рабочих мест» было «стратегической целью», которую Александр Лукашенко ставил себе на нынешний президентский срок!

Вот, что сказано в программе «кандидата в президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко» за 2015 год:

«Дать каждому человеку возможность зарабатывать на достойную жизнь своим трудом – этот принцип изначально был положен в фундамент белорусской экономической модели. Сохранить предприятия, рабочие места для людей, несмотря на любой кризис, – всегда было главным смыслом нашей политики. Так будет и впредь. Какие бы кризисы ни подстерегали мировую экономику или наших соседей, в Беларуси каждый желающий всегда будет иметь возможность трудиться и заработать.

Недоброжелатели предрекали нам обвал, крах и хаос. Но мы сохранили предприятия, коллективы, рабочие места. Действуют все социальные программы.

Перед собой мы ставим три стратегические цели: ЗАНЯТОСТЬ, ЭКСПОРТ, ИНВЕСТИЦИИ».

Вот так, ни много ни мало. А теперь давайте посмотрим на сухие цифры, чтобы оценить, как выполняется по крайней мере одна «стратегическая цель».


Данные приведены без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности. Источник: Белстат

То есть, за три года с момента данного президентом обещания оставались без рабочих мест 230,5 тысяч человек. И это та цифра, которая лучше любых слов.

 

 
 
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Что-то штормит нашу тихую гавань. Причем штормит не по-детски. Так, что даже официальная статистика не помогает нашим шаманам заговорить стихию.
 
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