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Минфин России пригрозил ЕС отключить газ

01.10.2018 08:51 — Разное | Партизан  
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В случае радикального ужесточения санкций против России с запретом на валютные операции для российских банков, Европа может остаться без российского газа.

Об этом на заседании клуба банковских аналитиков в Высшей школе экономики заявил глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев, сообщает finanz.ru.

По его словам, в правительстве считают вероятным дальнейшее ужесточение санкционного режима с запретом покупать новые выпуски государственных облигаций.

Впрочем, такой сценарий не несет в себе ничего критического и даже имеет ряд плюсов, сообщил Тимофеев.

"Мы воспринимаем априори, что санкции - это всегда плохо, но, может быть, это не так и плохо? - задался вопросом чиновник и сам же ответил: "Санкции нас изолируют от горячих потоков капитала".

Санкции против банков, которые включены в 2 из 6 санкционных законопроекта, внесенных к конгресс США с начала года, гораздо опаснее.

"Включение в список SDN, когда нельзя работать с этим банком, это ограничение долларовых расчётов и вообще любых расчётов", - объяснил Тимофеев, добавив, что такой вариант "не просматривается".

"Всю банковскую систему России завести под санкции невозможно, и даже крупнейшие банки - крайне маловероятно", - заявил чиновник.

Он призвал участников конференции представить в качестве последствий картину - замерзающих зимой без российского газа иностранцев и "цены на нефть, скажем, 250 долларов за баррель" на фоне дефицита предложения.

"У нас есть расчёты, которые показывают, что банки будут покупать ОФЗ при доходности примерно на 1,5-2 процентных пункта выше, чем ключевая ставка", - объяснил Тимофеев: в этом случае банки смогут занимать деньги у регулятора и направлять их в госдолг с прибылью и "высокой отдачей на вложенный капитал".

В крайнем случае Минфин рассчитывает на "печатный станок" ЦБ. Регулятор в рамках своего мандата по поддержанию финансовой стабильности, может в случае негативного сценария выйти на вторичный рынок с покупкой ОФЗ, сказал Тимофеев и добавил, что сам Минфин в рамках операций по управлению государственными активами и обязательствами также "может часть своих обязательств закрыть".

"Я призываю к санкциям относиться более трезво... не нагонять на себя страха", - добавил Тимофеев.

 
 
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В случае радикального ужесточения санкций против России с запретом на валютные операции для российских банков, Европа может остаться без российского газа.
 
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