ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первое "класико" без Капского. БАТЭ одержал волевую победу над минским "Динамо"

01.10.2018 08:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
БАТЭ одержал волевую победу над минским «Динамо». Причем борисовчане сравняли счет на 53-й минуте, когда болельщики встали почтить память Анатолия Капского.

Напомним, в первом круге БАТЭ, тогда еще под управлением Олега Дулуба, одолел дружину Гуренко. Теперь команды в чемпионате разделяют 12 очков, пишет SPORT.TUT.BY

БАТЭ — «Динамо» (Минск) — 2:1
Борисов. 30 сентября. «Борисов-Арена». 6 174 зрителя.

Судьи: С. Цинкевич (Осиповичи), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев); А. Василевич (Мозырь), С. Стецурин (Брест).

БАТЭ: Щербицкий — Филипович, Яблонский, Драгун, Иванич (Гордейчук, 71), Сигневич, Риос, Филипенко, Стасевич (капитан), Бага, Поляков.

«Динамо» (Минск): Горбунов — Швецов (Капленко, 88), Галович (капитан), Яхая, Фатаи, Николич, Бегунов, Хващинский (Иванов, 58), Гаврилович, Корзун, Наваловский.

Голы: 0:1 — Фатаи (20, пас — Николич), 1:1 — Драгун (53), 2:1 — Поляков (78, пас — Драгун).


Первые полтайма активнее провели минские динамовцы, у которых гораздо больше получалось в созидании. Первый удар головой нигерийского легионера минчан Кехинде Фатаи случился уже на 4-й минуте. Но голкипер БАТЭ Денис Щербицкий спокойно с ним справился. Надежен был страж борисовчан и на 9-й минуте после дальнего выстрела Никиты Корзуна.

Но на 20-й минуте уже и Денис Щербицкий не сумел выручить хозяев. Никита Корзун выиграл верховую борьбу и головой сбросил на Фатаи, тот отпасовал на Уроша Николича, который обманным движением словно заколдовал сгрудившихся перед ним сразу троих игроков БАТЭ и протолкнул мяч в штрафную площадь, куда ворвался Фатаи, ударом из-под Дениса Полякова поразивший цель — 1:0 в пользу "Динамо".

Придя в себя, борисовчане все чаще стали гостить на динамовской половине поля. И на 29-й минуте БАТЭ был очень близок к тому, чтобы сравнять счет. После навеса Александара Филиповича Мирко Иванич головой сбросил под удар Дмитрию Баге. Тот бил в упор с 5 метров, но голкипер минчан Андрей Горбунов успел в падении остановить мяч на линии ворот.

На 38-й минуте Горбунов снова спас динамовские ворота. После навеса Алексея Риоса Мирко Иванич бил с левого угла вратарской с отскоком от газона. Но мяч просвистел над перекладиной.

В конце первого тайма у динамовцев едва не случился "самострел", когда после подачи Риоса мяч от ноги минчанина прошмыгнул рядом со штангой и вышел на угловой.

Второй тайм начался с углового у ворот "Динамо". Но борисовчане не извлекли пользы из этого "стандарта". Наоборот, минчане организовали острую контратаку, которая завершилась выстрелом грузинского легионера Георгия Наваловского. А продолжилось динамовское наступление еще двумя опасными ударами. И если удар Корзуна Щербицкий отразил, то после добивания Романа Бегунова БАТЭ спасла лишь штанга!

А затем случился поворотный эпизод в матче. На 53-й минуте, как и планировалось,  стадион стоя аплодировал в память об основателе клуба БАТЭ Анатолии Капском, 22 сентября ушедшем на 53-м году жизни. И на этой же 53-й минуте Станислав Драгун вовремя оказался на подборе после выноса мяча минчанами и дальним ударом сравнял счет — 1:1! А на трибунах в эти мгновения развевалось огромное полотнище с изображением Анатолия Капского. Драматичный сюжет, достойный кинофильма...



Через несколько минут Николай Сигневич дважды в течение нескольких секунд имел отличные шансы, чтобы вывести борисовчан вперед. Сначала он пытался поразить ворота после передачи с левого фланга, но Горбунов чудом вытащил мяч с линии ворот, однако на подборе всех опередил Дмитрий Бага, и Сигневич головой замыкал практически пустой угол уже после подачи справа, но отправил мяч выше цели.

На 77-й минуте Сигневич снова имел шанс стать героем матча, но Горунов спас минчан после удара форварда БАТЭ в упор в ближний верхний угол.

На 78-й минуте все тот же Горбунов потащил мяч из-под перекладины после удара головой Драгуна, замыкавшего подачу Игоря Стасевича с углового.

Однако уже следующий угловой у ворот минчан стал роковым для "Динамо". Игорь Стасевич снова исполнил "стандарт", Драгун головой сбросил под удар Денису Полякову, и защитник сборной Беларуси из пределов вратарской расстрелял ближний угол — 2:1.

Вдохновленный БАТЭ тут же ринулся развивать успех, но Дмитрий Бага и Николай Сигневич свои шансы не использовали. А на 87-й минуте вышедший на замену Михаил Гордейчук выбегал один на один с вратарем «Динамо», но Горбунов покинул пределы штрафной площади и успел на перехват! При этом еще и сбил защитника своей команды Романа Бегунова, которому потребовалась медпомощь

В концовке динамовцы побежали спасать игру и стали наседать на ворота хозяев. Борисовчанам приходилось нелегко, но они выстояли и сохранили победный счет, добившись волевой виктории в матче с красивым и драматичным сюжетом, который наверняка понравился бы Анатолию Капскому. 

Между тем отрыв возглавляющих турнирную таблицу борисовчан от ближайших преследователей составляет уже 12 очков. И они очень близки к тому, чтобы осуществить мечту Анатолия Капского о третьей звездочке на эмблеме клуба. В этой ситуации упустить 15-е золото в чемпионатах страны можно разве что при фатальном невезении.

В первый день тура «Ислочь» разделила очки с «Лучом». Программу второго дня открыл матч в столице, а в Солигорске «Шахтер» после того, как выбил из Кубка Беларуси Брест, с большим трудом справился с «Городеей».

Третий день тура также запомнился разгромом «Слуцка» в Бресте, где динамовцы отгрузили «сахарным» четыре гола, а могли и все шесть. И вторым подряд поражением «Витебска», который в Жодино в день 70-летия БелАЗа проиграл местному «Торпедо».

Теперь брестчан от четвертого места, дающего право сыграть в Лиге Европы, отделяет всего шесть очков за восемь туров до конца чемпионата.


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БАТЭ одержал волевую победу над минским «Динамо». Причем борисовчане сравняли счет на 53-й минуте, когда болельщики встали почтить память Анатолия Капского.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Едят шашлык и смотрят на тебя как на клоуна". Экс-солистка "ВИА Гры" - о корпоративах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика