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Первое "класико" без Капского. БАТЭ одержал волевую победу над минским "Динамо"
БАТЭ одержал волевую победу над минским «Динамо». Причем борисовчане сравняли счет на 53-й минуте, когда болельщики встали почтить память Анатолия Капского.
Напомним, в первом круге БАТЭ, тогда еще под управлением Олега Дулуба, одолел дружину Гуренко. Теперь команды в чемпионате разделяют 12 очков, пишет
БАТЭ — «Динамо» (Минск) — 2:1
Борисов. 30 сентября. «Борисов-Арена». 6 174 зрителя.
Судьи: С. Цинкевич (Осиповичи), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев); А. Василевич (Мозырь), С. Стецурин (Брест).
БАТЭ: Щербицкий — Филипович, Яблонский, Драгун, Иванич (Гордейчук, 71), Сигневич, Риос, Филипенко, Стасевич (капитан), Бага, Поляков.
«Динамо» (Минск): Горбунов — Швецов (Капленко, 88), Галович (капитан), Яхая, Фатаи, Николич, Бегунов, Хващинский (Иванов, 58), Гаврилович, Корзун, Наваловский.
Голы: 0:1 — Фатаи (20, пас — Николич), 1:1 — Драгун (53), 2:1 — Поляков (78, пас — Драгун).
Первые полтайма активнее провели минские динамовцы, у которых гораздо больше получалось в созидании. Первый удар головой нигерийского легионера минчан Кехинде Фатаи случился уже на 4-й минуте. Но голкипер БАТЭ Денис Щербицкий спокойно с ним справился. Надежен был страж борисовчан и на 9-й минуте после дальнего выстрела Никиты Корзуна.
Но на 20-й минуте уже и Денис Щербицкий не сумел выручить хозяев. Никита Корзун выиграл верховую борьбу и головой сбросил на Фатаи, тот отпасовал на Уроша Николича, который обманным движением словно заколдовал сгрудившихся перед ним сразу троих игроков БАТЭ и протолкнул мяч в штрафную площадь, куда ворвался Фатаи, ударом из-под Дениса Полякова поразивший цель — 1:0 в пользу "Динамо".
Придя в себя, борисовчане все чаще стали гостить на динамовской половине поля. И на 29-й минуте БАТЭ был очень близок к тому, чтобы сравнять счет. После навеса Александара Филиповича Мирко Иванич головой сбросил под удар Дмитрию Баге. Тот бил в упор с 5 метров, но голкипер минчан Андрей Горбунов успел в падении остановить мяч на линии ворот.
На 38-й минуте Горбунов снова спас динамовские ворота. После навеса Алексея Риоса Мирко Иванич бил с левого угла вратарской с отскоком от газона. Но мяч просвистел над перекладиной.
В конце первого тайма у динамовцев едва не случился "самострел", когда после подачи Риоса мяч от ноги минчанина прошмыгнул рядом со штангой и вышел на угловой.
Второй тайм начался с углового у ворот "Динамо". Но борисовчане не извлекли пользы из этого "стандарта". Наоборот, минчане организовали острую контратаку, которая завершилась выстрелом грузинского легионера Георгия Наваловского. А продолжилось динамовское наступление еще двумя опасными ударами. И если удар Корзуна Щербицкий отразил, то после добивания Романа Бегунова БАТЭ спасла лишь штанга!
А затем случился поворотный эпизод в матче. На 53-й минуте, как и планировалось, стадион стоя аплодировал в память об основателе клуба БАТЭ Анатолии Капском, 22 сентября ушедшем на 53-м году жизни. И на этой же 53-й минуте Станислав Драгун вовремя оказался на подборе после выноса мяча минчанами и дальним ударом сравнял счет — 1:1! А на трибунах в эти мгновения развевалось огромное полотнище с изображением Анатолия Капского. Драматичный сюжет, достойный кинофильма...
Через несколько минут Николай Сигневич дважды в течение нескольких секунд имел отличные шансы, чтобы вывести борисовчан вперед. Сначала он пытался поразить ворота после передачи с левого фланга, но Горбунов чудом вытащил мяч с линии ворот, однако на подборе всех опередил Дмитрий Бага, и Сигневич головой замыкал практически пустой угол уже после подачи справа, но отправил мяч выше цели.
На 77-й минуте Сигневич снова имел шанс стать героем матча, но Горунов спас минчан после удара форварда БАТЭ в упор в ближний верхний угол.
На 78-й минуте все тот же Горбунов потащил мяч из-под перекладины после удара головой Драгуна, замыкавшего подачу Игоря Стасевича с углового.
Однако уже следующий угловой у ворот минчан стал роковым для "Динамо". Игорь Стасевич снова исполнил "стандарт", Драгун головой сбросил под удар Денису Полякову, и защитник сборной Беларуси из пределов вратарской расстрелял ближний угол — 2:1.
Вдохновленный БАТЭ тут же ринулся развивать успех, но Дмитрий Бага и Николай Сигневич свои шансы не использовали. А на 87-й минуте вышедший на замену Михаил Гордейчук выбегал один на один с вратарем «Динамо», но Горбунов покинул пределы штрафной площади и успел на перехват! При этом еще и сбил защитника своей команды Романа Бегунова, которому потребовалась медпомощь
В концовке динамовцы побежали спасать игру и стали наседать на ворота хозяев. Борисовчанам приходилось нелегко, но они выстояли и сохранили победный счет, добившись волевой виктории в матче с красивым и драматичным сюжетом, который наверняка понравился бы Анатолию Капскому.
Между тем отрыв возглавляющих турнирную таблицу борисовчан от ближайших преследователей составляет уже 12 очков. И они очень близки к тому, чтобы осуществить мечту Анатолия Капского о третьей звездочке на эмблеме клуба. В этой ситуации упустить 15-е золото в чемпионатах страны можно разве что при фатальном невезении.
В первый день тура «Ислочь» разделила очки с «Лучом». Программу второго дня открыл матч в столице, а в Солигорске «Шахтер» после того, как выбил из Кубка Беларуси Брест, с большим трудом справился с «Городеей».
Третий день тура также запомнился разгромом «Слуцка» в Бресте, где динамовцы отгрузили «сахарным» четыре гола, а могли и все шесть. И вторым подряд поражением «Витебска», который в Жодино в день 70-летия БелАЗа проиграл местному «Торпедо».
Теперь брестчан от четвертого места, дающего право сыграть в Лиге Европы, отделяет всего шесть очков за восемь туров до конца чемпионата.
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БАТЭ одержал волевую победу над минским «Динамо». Причем борисовчане сравняли счет на 53-й минуте, когда болельщики встали почтить память Анатолия Капского.
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