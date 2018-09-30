Напомним, в первом круге БАТЭ, тогда еще под управлением Олега Дулуба, одолел дружину Гуренко. Теперь команды в чемпионате разделяют 12 очков, пишет

Судьи: С. Цинкевич (Осиповичи), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев); А. Василевич (Мозырь), С. Стецурин (Брест).

Первые полтайма активнее провели минские динамовцы, у которых гораздо больше получалось в созидании. Первый удар головой нигерийского легионера минчан Кехинде Фатаи случился уже на 4-й минуте. Но голкипер БАТЭ Денис Щербицкий спокойно с ним справился. Надежен был страж борисовчан и на 9-й минуте после дальнего выстрела Никиты Корзуна.





Но на 20-й минуте уже и Денис Щербицкий не сумел выручить хозяев. Никита Корзун выиграл верховую борьбу и головой сбросил на Фатаи, тот отпасовал на Уроша Николича, который обманным движением словно заколдовал сгрудившихся перед ним сразу троих игроков БАТЭ и протолкнул мяч в штрафную площадь, куда ворвался Фатаи, ударом из-под Дениса Полякова поразивший цель — 1:0 в пользу "Динамо".





Придя в себя, борисовчане все чаще стали гостить на динамовской половине поля. И на 29-й минуте БАТЭ был очень близок к тому, чтобы сравнять счет. После навеса Александара Филиповича Мирко Иванич головой сбросил под удар Дмитрию Баге. Тот бил в упор с 5 метров, но голкипер минчан Андрей Горбунов успел в падении остановить мяч на линии ворот.





На 38-й минуте Горбунов снова спас динамовские ворота. После навеса Алексея Риоса Мирко Иванич бил с левого угла вратарской с отскоком от газона. Но мяч просвистел над перекладиной.





В конце первого тайма у динамовцев едва не случился "самострел", когда после подачи Риоса мяч от ноги минчанина прошмыгнул рядом со штангой и вышел на угловой.





Второй тайм начался с углового у ворот "Динамо". Но борисовчане не извлекли пользы из этого "стандарта". Наоборот, минчане организовали острую контратаку, которая завершилась выстрелом грузинского легионера Георгия Наваловского. А продолжилось динамовское наступление еще двумя опасными ударами. И если удар Корзуна Щербицкий отразил, то после добивания Романа Бегунова БАТЭ спасла лишь штанга!





А затем случился поворотный эпизод в матче. На 53-й минуте, как и планировалось, стадион стоя аплодировал в память об основателе клуба БАТЭ Анатолии Капском, 22 сентября ушедшем на 53-м году жизни. И на этой же 53-й минуте Станислав Драгун вовремя оказался на подборе после выноса мяча минчанами и дальним ударом сравнял счет — 1:1! А на трибунах в эти мгновения развевалось огромное полотнище с изображением Анатолия Капского. Драматичный сюжет, достойный кинофильма...



