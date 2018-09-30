Ликвидация «Дельта-Банка» продлена на год: кредиторам еще не вернули около 18 млн долларов

"Ежедневник" . Как говорится в отчете управляющего о банкротстве «Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц», по состоянию на 01.07.2018 года кредиторам «Дельта-Банка» возмещено 87% от всей задолженности. Это - 103 698,4 тыс. рублей, 65 849,7 долларов, 12 834,0 тыс. евро и 4 127,7 тыс. росс. рублей. В частности, «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» выплатило физическим лицам 75 698,3 тыс. рублей, 53 341,4 тыс. долларов. США и 8 999,3 тыс. евро, требования других кредиторов были погашены в сумме эквивалентной 61 124,9 тыс. рублей, пишет





На указанную дату долг «Дельта-Банка» перед своими клиентами составлял 37 562,1 тыс. рублей. Как говорится в отчете агентства, за период осуществления ликвидационного производства (с 2015 года) количество кредитных договоров сократилось и по состоянию на 01.07.2018 осталось 46,3 тыс. кредитных договоров и 36,2 тыс. кредитополучателей.





Чтобы удовлетворить их требования, конкурсный управляющий реализует имущество банка. Ранее предполагалось, что полностью закрыть долги получится до 31.12.2018 года. Однако, оказалось, что завершить ликвидационное производство к этому сроку « с наибольшим обеспечением интересов кредиторов не представляется возможным в связи с необходимостью реализации значительного количества имущества (в том числе недвижимого), а также необходимостью осуществления расчетов со значительным количеством кредиторов». Поэтому, оценив доводы управляющего и лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу, «что срок ликвидационного производства необходимо продлить до 31.12.2019 года».





Проблемы у белорусского «Дельта-Банка» начались в 2015 году.





«Дельта Банк» действовал на белорусском рынке с 2001 года, сначала - как «сэзовский» «Атом Банк». В 2007 году новую жизнь ему дал известный украинский банкир Николай Лагун. Он провел ребрендинг и инвестировал в создание крупного игрока на розничном банковском рынке. Попутно украинский инвестор покупал страховые активы («Пенсионные гарантии», «Бенир», «Белорусский народный страховой пенсионный фонд») и вкладывал деньги в недвижимость («Гольф Клуб») и ретейл («Родная сторона»).





Нацбанк обратил внимание на ситуацию в белорусском «Дельта Банке» сразу после появления информации о крахе его украинского прародителя: в марте 2015 года Национальный банк Украины признал четвертое по величине банковское учреждение страны неплатежеспособным и ввел на нем временную администрацию.





В марте 2015 года Нацбанк Беларуси, в свою очередь, отозвал лицензию у белорусской дочки «в связи с невыполнением отдельных лицензионных требований, а также созданием финансового положения, которое повлекло неисполнение банком своих обязательств перед вкладчиками и иными кредиторами».





В этом же году Верховный суд Беларуси принял решение о признании «Дельта Банка» банкротом и открыл в его отношении ликвидационное производство. Практически всем физическим лицам-вкладчикам «Дельта Банка» сразу были возращены деньги – около 100 млн долларов. Погашение требований юридических лиц продолжается до си пор. Среди видных кредиторов банка фигурировали «Интерсервис», МТС, «Белтехэкспорт», «Спартак», «Аква-Минск».