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«Ждите моего ответа». Британца Алана Смита выпустили из беларуской тюрьмы
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29 сентября из беларуской тюрьмы выпустили британца Алана Смита. Его обвинили в организации канала незаконной миграции,
Следствие и суд на Аланом
По версии следствия, Алан, уроженец Курдистана, пытался переправить шесть граждан Ирака в ЕС без прохождения пунктов пропуска на границе. 25 мая 2017 года над ним и двумя беларуси начали суд, до которого Алан девять месяцев просидел в СИЗО. Британец заявлял, что в Беларуси оказался впервые, приехал по просьбе курдских бизнесменов. Одновременно помогал жительнице Курдистана с инвалидностью найти в Беларуси больницу и врачей.
Прокурор запрашивал для британца наказание в шесть лет лишения свободы (статья предусматривает от трех до семи). 11 июля 2017 года суд Глубокского района приговорил Алана к двум года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В ноябре 2017-го британец обжаловал приговор в Витебском областном суде, но безуспешно.
Тюрьма и голодовка
В июне этого года он объявил голодовку, которую прекратил спустя восемь дней, когда в колонии побывал консул посольства Великобритании. После этого, по словам жены Алана Смита Магдалены Волиньски, они смогли созвониться – впервые за пять месяцев.
В поддержку Алана его жена, Магдалена Волиньска, создала
Магдалена говорила, что «в одном из телефонных разговоров Алан просил пообещать, что я никогда не приеду в Беларусь, так как это может быть опасно». Павел Левинов, представитель Беларуского Хельсинкского комитета по Витебской области, рассказал, что Алана могли освободить условно-досрочно в январе, но он отказался признавать вину: «А люди, не раскаявшиеся и не признавшие свою вину, не могут быть освобождены условно-досрочно».
Что интересно, Алана могли отпустить, задержать снова и депортировать, поскольку он нелегально находится на территории Беларуси, но «органы власти пошли навстречу»: «Несмотря на то, что сегодня выходной день, мы договорились оформить все документы. Сотрудники отдела по гражданству и миграции УВД Витебского района вышли на работу и уладили все необходимые формальности». После этого Алана отвезли в Нацаэропорт.
«Последние дни и часы ожидания – самые тяжелые. Казалось бы, уже вот-вот, но все равно страшно, что что-то пойдет не так», – сказала Магдалена. Теперь она планирует создать благотворительную организацию, которая будет помогать беларуским заключенным (не только иностранцам) в колониях и тюрьмах.
Алан Смит на своей странице в Facebook сказал, что так просто все произошедшее не оставит.
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