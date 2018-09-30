Пострадавшая при взрыве на «Могилевдреве» женщина скончалась

Одна из пострадавших при взрыве в цехе «Могилевдрева» скончалась в больнице, пишет БелТА с ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову. Кто именно умер, не уточняется, но скорее всего речь идет о 57-летней женщине, у которой были ожоги более 60% тела. Ее после аварии привезли в Минск в Республиканский ожоговый центр.

«В эти выходные скончалась одна из пострадавших на «Могилевдреве». Расследование инцидента на предприятии продолжается, причина взрыва устанавливается», – сказала Юлия Гончарова.

Напомним, 25 сентября в 18:38 произошел взрыв на «Могилевдреве», из-за которого пострадало шесть человек. Троих перевезли в минскую больницу – одну женщину с ожогами 60% тела и еще двух пострадавших с ожогами 50% тела. СК проводит расследование инцидента, дело на контроле председателя комитета Ивана Носкевича.

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