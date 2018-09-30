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Самый непредсказуемый звездопад достигнет пика в ночь с 8 на 9 октября

01.10.2018 08:16 — Разное | Интерфакс  
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Самый непредсказуемый звездопад достигнет пика в ночь с 8 на 9 октября, сообщается на сайте Московского планетария. 

Самый непредсказуемый звездопад достигнет пика в ночь с 8 на 9 октября

"С 8 по 9 октября 2018 года своей активности достигает ежегодный метеорный поток Дракониды", - говорится в сообщении.

Дракониды - один из самых непредсказуемых метеорных потоков. Обычно он дает максимум 5-15 метеоров в час, но трижды в течение XX века - в 1926, 1933 и 1946 годах - поток обрушивал на Землю грандиозные ливни из метеоров. До нескольких сотен метеоров в час Дракониды давали в 1952, 1985 и 1998 годах. В 2018-м ожидается от 10 метеоров в час.

Максимальная активность Драконид приходится на ночь новолуния с 8 на 9 октября 2018 года, так что Луна не помешает наблюдать метеоры.

Дракониды - медленные метеоры желтого и даже красноватого цвета. Этим они отличаются от Персеид и многих других "встречных" потоков. В отличие от них, Дракониды догоняют Землю, поэтому скорость их вхождения в атмосферу невысока и составляет около 20 км/с. Относительно малой скоростью объясняется и их цвет.

Название Дракониды происходит от созвездия Дракона, где находится радиант потока - точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Радиант Драконид находится почти в зените, рядом с известным астеризмом Голова Дракона. Голова Дракона представляет собой неправильный ковш из четырех звезд. При ясной погоде ночью 8-9 октября можно заметить "падающие звезды" - метеоры Драконид, разлетающиеся по небу во все стороны от области, где находится "голова" небесного Дракона. 

 

 
 
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Самый непредсказуемый звездопад достигнет пика в ночь с 8 на 9 октября, сообщается на сайте Московского планетария.  "С 8 по 9 октября 2018 года своей активности...
 
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