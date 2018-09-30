Гороскоп на октябрь 2018: безоговорочная вера в себя и движение вперед

Прошло затянувшееся бабье лето: дни становятся все холоднее, а вечера задумчивее и длиннее. Октябрь начинает раскрашивать листья в восхитительные рубиновые и янтарные цвета, в воздухе запахло настоящей осенью, а солнце стало светить как-то мягче и нежнее, словно ностальгируя по ушедшему лету. Чего же ждать от октября 2018 года различным знакам Зодиака?

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овнов октябрь спешит предупредить: воздержитесь от различного рода финансовых авантюр. Сейчас совсем не подходящее время для претворения в жизнь своих бизнес-идей. Не стоит также совершать масштабные покупки. Во всем остальном месяц обещает быть вполне благоприятным. В семье будет царить любовь и гармония, близкие окажут вам поддержку. Атмосфера в рабочем коллективе будет дружественной и располагающей к продуктивной работе. По итогам месяца ваши достижения будут замечены и оценены начальством. Очень рекомендуется как-нибудь разнообразить свой досуг и начать делать то, чего не делали ранее: запишитесь на интересные курсы или попробуйте освоить незнакомый вид творчества.

Телец (21 апреля – 21 мая)





В этом месяце Тельцам следует особое внимание уделить своему самочувствию. Прислушайтесь к себе: наверняка вам давно необходима передышка. Если вы знаете, что в последнее время работали на совесть, достигли определенных результатов, настало время себя вознаградить. Не бойтесь, что за период заслуженного отдыха выпадете из ритма и что-то упустите: этого не произойдет. А вот если продолжите упорно работать, не сбавляя темп, рискуете столкнуться с нешуточными проблемами по здоровью – не допустите этого. Больше предостережений нет, для вас октябрь будет довольно размеренным месяцем. Обстановка дома обещает быть спокойной, взаимоотношения между родителями и детьми – полными доверия и взаимопонимания.



Близнецы (22 мая – 21 июня)



Главный совет октября – набраться терпения, чтобы выждать удобный момент. Это касается в первую очередь вашей рабочей сферы. Если вы вынашиваете какую-то инновационную идею или проект, не спешите раскрывать все карты коллегам. Во-первых, сейчас не лучшее время для привлечения к себе внимания вашего руководства. Во-вторых, в вашем окружении могут появиться завистливые люди, настроенные не слишком дружелюбно. Если сумеете не переходить в открытую конфронтацию, а затаиться и обойти недоброжелателей по касательной, никакого вреда они вам не принесут. Схожий совет этот месяц дает и насчет отношений: даже если вам кажется, что назрела серьезная проблема, лучше отложить момент выяснения отношений и предъявления претензий. Пока делайте вид, что ничего особенного не происходит, и не поддавайтесь на провокации. А вот в чем вам будет очень везти в этом месяце, так это в финансовой сфере. Вполне возможно, у вас появится новый источник дохода. Кроме этого, высока вероятность удачи во всевозможных розыгрышах и лотереях.

Рак (22 июня – 22 июля)





Октябрь открывает для вас поистине безграничные возможности для карьерного роста. Сейчас самое подходящее время для уверенного продвижения вперед. У вас не должно быть ни тени сомнения в вашем успехе, поверьте, все получится. Все идеи, которые вы давно вынашивали, нужно срочно озвучить и начать претворять в жизнь. Гороскоп обещает, что они произведут настоящий фурор, и, безусловно, начальство не оставит этот факт без внимания. Высока вероятность продуктивных командировок и эффективных тренингов. Все это принесет свои плоды очень скоро, от вас нужны только энтузиазм и готовность участвовать во всем и сразу. Круговорот событий на работе и нехватка времени могут грозить некоторым охлаждением со стороны партнера, но только в том случае, если он не вполне искренен и свои интересы ставит выше ваших. Иными словами, звезды дарят вам прекрасную возможность посмотреть, насколько перспективны ваши нынешние отношения со второй половинкой и вообще ваша ли это половинка.

Лев (23 июля – 23 августа)





Октябрь обещает быть очень щедрым месяцем для царственных Львов. Во-первых, вам не грозят никакие денежные проблемы. Все ваши финансовые проекты просто обречены на успех. И даже если вы не будете предпринимать никаких активных действий для выхода на новый уровень обеспеченности, все равно ваши доходы каким-то волшебным образом увеличатся. Во-вторых, в этом месяце вы будет купаться в любви и внимании. Семейных Львов будет всячески радовать любимый человек, проявляя максимум заботы и внимания. Тем, кто пока просто в отношениях, однозначно можно ожидать предложения о смене статуса. Ну а одиноким Львам предложения о романтических встречах будут поступать беспрерывно и не от одного человека. Кстати, вполне возможно появление бывших возлюбленных на горизонте, особенно тех, отношения с которыми закончились не так, как вам хотелось бы. Вполне возможно, на этот раз будет шанс сделать все именно по вашему сценарию.

Дева (22 августа – 24 сентября)





Главный совет месяца для вас – ни в коем случае не поддаваться унынию и меланхолии. Как бы ни хотелось погрустить, пересильте себя и заставьте заняться чем-нибудь интересным. Октябрь прекрасно подойдет для освоения новой информации, так что смело записывайтесь на любые курсы. Если ваша работа покажется вам скучнее, чем обычно, знайте, что это временное явление. Очень скоро череда интересных событий заставит вас встряхнуться и, возможно, даже начать конкурировать за привлекательное для вас место. Период застоя воспринимайте как время подготовки к будущим свершениям, тогда к вам сразу вернется настроение и продуктивность. Вполне хорош для вас любовный прогноз – ваши отношения в паре будут доверительными и очень теплыми. Единственное предостережение: цените это доверие и не давайте никаких поводов для ревности.



Весы (23 сентября – 22 октября)





Знайте, что в этом месяце вам предстоит сделать задел на долгое время вперед. Возможно, вас будут ожидать некоторые трудности, но главное – это ваша решимость справиться со всеми делами и добиться успеха. Если будете верить в себя, то однозначно преодолеете любые препятствия. Поставьте себе цель и двигайтесь к ней. От того, сколько сил вы сейчас вложите в продвижение и победите ли лень, усталость, детские отговорки, будет зависеть очень многое. Будьте уверены, ваши близкие – лучшая поддержка и самая крепкая опора, вы можете рассчитывать на них в этот непростой период. Октябрь будет очень благоволить всевозможным поездкам, в том числе командировкам, так что смело отправляйтесь в любые путешествия.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)





Октябрь для вас обещает быть спокойным и размеренным месяцем. Это время умиротворения, неспешных прогулок и времени, проведенного наедине с собой. Именно сейчас вам можно задуматься о том, в верном ли направлении движется ваша жизнь? Все ли вас устраивает или вы бы многое в ней поменяли? Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и будьте внимательны к знакам извне – в это время они имеют для вас особый, сакральный смысл. Месяц исключительно хорошо подходит для освоения эзотерических знаний и практик. Чего не стоит делать в этом месяце, так это принимать необдуманные решения и горячиться. Разберитесь в себе, поймите, чего хотите именно вы, и займитесь приятным планированием своей новой жизни. А предпринимать активные действия лучше со следующего месяца.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)



В этом месяце ваш козырь – это ваше очарование, которое в этот период можно будет назвать не иначе, как колдовским. Оберните с его помощью все ситуации в свою пользу. Был конфликт с начальством? Сделайте первый шаг к устранению недоразумений – и мгновенно выйдете из опалы, будьте уверены. Повздорили с мамой, свекровью, тещей? Сейчас вам будет достаточно улыбнуться, чтобы все растаяли и вас простили. Ну и конечно, никак нельзя упускать великолепную возможность привлечь объект ваших мечтаний в свою жизнь. Поверьте, ваш магнетизм не только сделает вас заметным для будущего спутника, вы покорите его с первых минут общения. Даже если вы еще ни на кого не положили глаз, знайте, что этот месяц все исправит. Очень высока вероятность действительно важного знакомства, которое перерастет в серьезные отношения.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Знайте, что успех в этом месяце зависит только от вас самих. Сколько вложите труда, ровно такой результат и получите. Надеяться на авансы и бонусы не придется, нужно будет действительно интенсивно поработать. Но если честно потрудитесь, не позволите себе прохлаждаться и лениться, то и результатом останетесь очень довольны. Высокие показатели на профессиональном поприще не останутся без внимания со стороны коллектива и руководства. Можете быть уверены, что все ваши старания оценят по заслугам. В отношениях все обещает быть гладко, однако имейте в виду, что в этом месяце как никогда опасно оказывать давление на партнера. Задумайтесь, не привыкли ли вы решать все время за него? Если есть такая тенденция, нужно срочно ее менять. Поинтересуйтесь мнением любимого человека по поводу того или иного вопроса, покажите, как оно для вас важно, и вместе примите решение. Так вы сможете избежать назревающей проблемы в отношениях.

Водолей (21 января – 19 февраля)





Основное предостережение октября – будьте аккуратны в обращении с деньгами. Во-первых, постарайтесь избежать ненужных трат, не будьте транжирой. Во-вторых, не принимайте участия в сомнительных коммерческих кампаниях, проектах: велик риск остаться в убытке. Лучше старайтесь скопить деньги, каким-то образом увеличить доход, хотя бы на немного. Дело в том, что тенденция, заданная вами денежному потоку в октябре, будет сохраняться еще долгое время. То есть очень важно обеспечить приток денежных средств в этом месяце или хотя бы не потратить больше, чем вы можете себе позволить. Не берите деньги в долг, чтобы не сохранить такую программу на будущие месяцы. В остальных жизненных сферах вам опасаться нечего: все будет хорошо.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)





Октябрь для вас обещает стать романтическим месяцем. Даже если вы очень давно в отношениях, будьте уверены, партнер покажет себя с новой, очень приятной и чувственной стороны. Если же отношений пока нет, вы однозначно можете рассчитывать на их скорое появление: кто-то очень привлекательный вскоре покорит ваше сердце. И этому человеку можно будет доверять. Без лишних сомнений окунитесь в мир любви и ярких переживаний, это именно то, что вам сейчас нужно. Не беспокойтесь ни о чем: обстановка на работе будет спокойной и не отвлечет вашего внимания. Финансовых проблем не предвидится. Посвящайте время личной жизни и будьте безгранично счастливы!