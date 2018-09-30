В Минске начали включать отопление в жилых домах

Отопление включается по согласованию с теплоснабжающими организациями при наличии паспортов готовности к работе в осенне-зимний период. На это время организуется дежурство персонала.

При температурах наружного воздуха выше плюс 10 градусов отопление помещений переведут в режим протапливания. При стабильном повышении среднесуточной температуры наружного воздуха будут приняты своевременные меры по отключению отопления.

Отопительный сезон стартовал в столице 28 сентября. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, госархивы и библиотеки. О точной дате включения отопления минчане могут узнать онлайн.