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В Минске начали включать отопление в жилых домах

01.10.2018 09:35 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске начали включать отопление в жилых домах
shutterstock.com

Отопление включается по согласованию с теплоснабжающими организациями при наличии паспортов готовности к работе в осенне-зимний период. На это время организуется дежурство персонала.

В Минске начали включать отопление в жилых домах Скидки на отопление и другие новшества ждут белорусов при оплате ЖКУ

При температурах наружного воздуха выше плюс 10 градусов отопление помещений переведут в режим протапливания. При стабильном повышении среднесуточной температуры наружного воздуха будут приняты своевременные меры по отключению отопления.

Отопительный сезон стартовал в столице 28 сентября. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, госархивы и библиотеки. О точной дате включения отопления минчане могут узнать онлайн.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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В Минске начинают включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, учебных учреждениях, театрах
 
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