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Минск планирует вернуться к переговорам о кредите МВФ в 2020 году
01.10.2018 09:40 — Разное | Ежедневник
Минск планирует вернуться к переговорам о кредите МВФ в 2020 году">
фото: bitnovosti.com
Власти рассчитывали получить от МВФ 3 млрд долларов, однако переговоры были прерваны летом прошлого года: белорусская сторона не захотела выполнять условие фонда о повышении цен на коммунальные услуги.
Однако, как сказал
В 2009-2010 годах Беларусь получила от МВФ 3,5 млрд долларов. В 2019 году обязательства Беларуси по валютным выплатам составят 3,7 млрд, из них 2,5 млрд - расходы на погашение, 1,2 млрд - расходы на обслуживание долга.
Власти Беларуси заявляли, что собираются рефинансировать до 1,8 млрд, выплатив остальное за счет средств бюджета.
Максим Ермолович полагает, что в 2019 году Беларусь сможет осуществлять выплаты по кредитам без помощи МВФ. “Сейчас нет необходимости усиливать этот вопрос, - сказал глава Минфина. - Я проблемы с долгом в 2019 году пока не вижу”.
При этом, по словам министра, “нет необходимости в новых еврооблигациях”.
Вместо этого, отмечает Рейтер, Минск хочет привлечь российский кредит на 1 млрд долларов, а также рассчитывает на два транша Евразийского фонда стабилизации и развития (всего на 400 млн долларов).
Впрочем, на деньги антикризисного фонда ЕврАзЭС Беларусь рассчитывала еще в конце 2017 года, однако, по мнению фонда, Минск не выполнил условий кредитования. На этой неделе эксперты фонда будут проводить мониторинг в Минске, по итогам которого, как пояснил Ермолович, можно рассчитывать на поступление 200 млн долларов ближайшее время.
Кроме того, получение кредитного рейтинга Китая в сентябре позволяет планировать размещение облигаций на китайском рынке. Ранее отмечалось, что его объем может составить 300-400 млн долларов.
“У нас высокая готовность по привлечению дополнительных ресурсов”, - отметил Ермолович.
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Власти рассчитывали получить от МВФ 3 млрд долларов, однако переговоры были прерваны летом прошлого года: белорусская сторона не захотела выполнять условие фонда...
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