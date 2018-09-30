Минск планирует вернуться к переговорам о кредите МВФ в 2020 году">

фото: bitnovosti.com Минск планирует вернуться к переговорам о кредите МВФ в 2020 году">

Власти рассчитывали получить от МВФ 3 млрд долларов, однако переговоры были прерваны летом прошлого года: белорусская сторона не захотела выполнять условие фонда о повышении цен на коммунальные услуги.

Однако, как сказал Рейтер глава Минфина Максим Ермолович, Беларусь планирует вернуться к переговорам в 2020 году. К этому времени завершится 5-летняя программа развития страны, и, по мнению Ермоловича, проведение структурных преобразований в экономике позволяет рассчитывать на успех в переговорах с МВФ.

В 2009-2010 годах Беларусь получила от МВФ 3,5 млрд долларов. В 2019 году обязательства Беларуси по валютным выплатам составят 3,7 млрд, из них 2,5 млрд - расходы на погашение, 1,2 млрд - расходы на обслуживание долга.

Власти Беларуси заявляли, что собираются рефинансировать до 1,8 млрд, выплатив остальное за счет средств бюджета.

Максим Ермолович полагает, что в 2019 году Беларусь сможет осуществлять выплаты по кредитам без помощи МВФ. “Сейчас нет необходимости усиливать этот вопрос, - сказал глава Минфина. - Я проблемы с долгом в 2019 году пока не вижу”.

При этом, по словам министра, “нет необходимости в новых еврооблигациях”.

Вместо этого, отмечает Рейтер, Минск хочет привлечь российский кредит на 1 млрд долларов, а также рассчитывает на два транша Евразийского фонда стабилизации и развития (всего на 400 млн долларов).

Впрочем, на деньги антикризисного фонда ЕврАзЭС Беларусь рассчитывала еще в конце 2017 года, однако, по мнению фонда, Минск не выполнил условий кредитования. На этой неделе эксперты фонда будут проводить мониторинг в Минске, по итогам которого, как пояснил Ермолович, можно рассчитывать на поступление 200 млн долларов ближайшее время.

Кроме того, получение кредитного рейтинга Китая в сентябре позволяет планировать размещение облигаций на китайском рынке. Ранее отмечалось, что его объем может составить 300-400 млн долларов.

“У нас высокая готовность по привлечению дополнительных ресурсов”, - отметил Ермолович.