Саснович успешно стартовала на открытом чемпионате Китая

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович успешно стартовала в Пекине в одиночном разряде открытого чемпионата Китая с призовым фодом 8 285 274 долларов.



Александра Саснович. Фото: twitter.com/WTA

В матче 1-го круга Александра Саснович (№ 32 рейтинга WTA) в двух сетах взяла верх над румынкой Михаэлой Бузарнеску (№ 23 WTA) — 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 66 минут.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 16 WTA) начнет выступление в Пекине сразу со 2-го круга, где сразится с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой (№ 15 WTA), которая в стартовой встрече победила россиянку Екатерину Макарову (№ 56 WTA) — 6:0, 6:4.

Белоруска Виктория Азаренко (№ 55 WTA), становившаяся победительницей China Open в 2012 году, на этот раз решила пропустить турнир. На позапрошлой неделе она снялась по ходу четвертьфинального поединка на турнире в Токио, а затем отказалась от участия в соревнованиях в китайском Ухане. Из Японии Виктория Азаренко отправилась в США. Несколько дней назад репортеры засняли Викторию , покидающую ресторан Craigs в западном Голливуде.