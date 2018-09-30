Суд над двумя военнослужащими из роты Коржича начался в Минске

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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс над двумя военнослужащими из роты, в которой служил рядовой Александр Коржич, начался в Минске, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Минский областной суд сегодня на выездном судебном заседании в здании суда Минского района приступил к разбирательству по уголовному делу в отношении двух военнослужащих Артура Вирбала и Павла Суковенко. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1 и 2 ст.455 УК (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти).-0-