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В декабре Минск и Казань свяжет прямой поезд
01.10.2018 10:20 — Разное | Ежедневник
фото: 100dorog.ru
Прямое железнодорожное сообщение между столицами Татарстана и Беларуси будет налажено с 9 декабря.
Как сообщает РЖД, поезда будут еженедельными. Маршрут из Татарстана в Беларусь пройдет через Ульяновск, Сызрань, Пензу, Ряжск, Тулу, Сухиничи и Смоленск.
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Прямое железнодорожное сообщение между столицами Татарстана и Беларуси будет налажено с 9 декабря.
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