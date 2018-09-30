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Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь в 2019 году

01.10.2018 10:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь в 2019 году
БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и дружественный народ этой страны с национальным праздником - Днем провозглашения КНР. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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"Уверенным шагом приближаясь к 70-летнему юбилею создания нового Китая, руководство и граждане страны демонстрируют твердую решимость добиться построения процветающего, стабильного и передового государства. С каждым днем Китайская Народная Республика возлагает на себя все большую ответственность за судьбу своих союзников, с которыми совместно осуществляет реализацию масштабного проекта "Пояс и путь", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Китаем вышли на новый виток развития.

В рамках реализации договоренностей, достигнутых во время встречи двух лидеров в Циндао 10 июня 2018 года, Александр Лукашенко пригласил Си Цзиньпина принять участие в глобальном форуме "Один пояс, один путь", который планируется провести в 2019 году в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". "Буду искренне рад вашему присутствию на этом знаковом международном мероприятии. Уверен, данное событие придаст дополнительный импульс реализации инициативы "Пояс и путь", - подчеркнул Лукашенко.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Александр Лукашенко пригласил Си Цзиньпина принять участие в глобальном форуме "Один пояс, один путь", который планируется провести в 2019 году в...
 
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