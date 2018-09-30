Новые зоны платной парковки заработали в Минске с 1 октября

С 1 октября зоны платной парковки появились на улицах:

Кирова (обе стороны от ул. Свердлова до ул. Ленина),

Свердлова (обе стороны от ул. Кирова до ул. Ульяновской),

Володарского (обе стороны от ул. Кирова до пр. Независимости),

Хмельницкого (обе стороны от ул. Я. Коласа до пр. Независимости).

Всего в Минске насчитывается 45 зон платной парковки более чем на 3300 мест. До 2020 года планируется оборудовать около 25 тыс. платных парковочных мест в границах 2-го городского транспортного кольца, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУ «Парковки столицы».

Заплатить за парковку можно с помощью SMS-сообщения, USSD-запроса, приложения для смартфона и интернет-банкинга, также через платежный терминал или по карте парковки.