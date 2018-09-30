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Новые зоны платной парковки заработали в Минске с 1 октября

01.10.2018 10:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Новые зоны платной парковки заработали в Минске с 1 октября
Фото из открытых источников

С 1 октября зоны платной парковки появились на улицах:

  • Кирова (обе стороны от ул. Свердлова до ул. Ленина),
  • Свердлова (обе стороны от ул. Кирова до ул. Ульяновской), 
  • Володарского (обе стороны от ул. Кирова до пр. Независимости),
  • Хмельницкого (обе стороны от ул. Я. Коласа до пр. Независимости).

Всего в Минске насчитывается 45 зон платной парковки более чем на 3300 мест. До 2020 года планируется оборудовать около 25 тыс. платных парковочных мест в границах 2-го городского транспортного кольца, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУ «Парковки столицы». 

Новые зоны платной парковки заработали в Минске с 1 октября В Минске работают авто ГАИ с приборами фотофиксации нарушений парковки

Заплатить за парковку можно с помощью SMS-сообщения, USSD-запроса, приложения для смартфона и интернет-банкинга, также через платежный терминал или по карте парковки.  

 
Теги: Минск
 
 
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