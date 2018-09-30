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Новые зоны платной парковки заработали в Минске с 1 октября
01.10.2018 10:09 — Разное | Аргументы и факты
С 1 октября зоны платной парковки появились на улицах:
Всего в Минске насчитывается 45 зон платной парковки более чем на 3300 мест. До 2020 года планируется оборудовать около 25 тыс. платных парковочных мест в границах 2-го городского транспортного кольца, сообщает
Заплатить за парковку можно с помощью SMS-сообщения, USSD-запроса, приложения для смартфона и интернет-банкинга, также через платежный терминал или по карте парковки.
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Плата будет взиматься по минимальному предусмотренному для столицы тарифу – 1 рубль в час.
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