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Каждый пятый житель Беларуси считается пожилым

01.10.2018 10:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Каждый пятый житель Беларуси считается пожилым
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Пожилыми в геронтологии считаются люди в возрасте 60 лет и старше. Следуя этой классификации, в Беларуси на начало 2018 года проживали 2041,1 тыс. пожилых граждан, или каждый пятый. Такие данные предоставили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

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Большинство пожилых граждан проживают в городах - 1447,5 тыс., а в сельской местности - 593,6 тыс.

Пожилых женщин в республике больше, чем мужчин, - 64,4% и 35,6% соответственно. Причем на тысячу пожилых горожан-мужчин приходится 1830 горожанок-ровесниц, на тысячу пожилых сельчан - 1764 женщины.

За последние десять лет численность лиц пожилого возраста в целом по республике увеличилась на 282,4 тыс. человек, или на 16,1%. Если в 2008 году соотношение этой категории граждан к общей численности составляло 18,4%, то в 2018 году - 21,5%. При этом более активно "старело" именно городское население.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Большинство пожилых граждан проживают в городах - 1447,5 тыс., а в сельской местности - 593,6 тыс.
 
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