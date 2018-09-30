Школьник украл в магазине две бутылки водки и колбасу... Милиция его задержала, но похищенное исчезло

28 сентября 2018 года возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 206 УК РБ по заявлению заведующей магазином.



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Женщина сообщила, что 27 сентября около 14.00 неизвестный из торгового зала магазина по ул. Базовой в городе Пинске открыто похитил две бутылки водки и два батона колбасы, причинив ущерб на сумму 23,49 рубля.

Правоохранител истановили, что грабеж совершил Л., 2001 г.р., ученик 11-го класса ГУО "СШ № 10 г. Витебска", жит. г. Витебск, который задержан в порядке ст. 108 УПК РБ.

Похищенное не изъято.